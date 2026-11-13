تناول فيتامين «د» دون حاجة يسبب تراجع في الذاكرة والقدرات الذهنية

في الوقت الذي يحظى فيه فيتامين «د» بسمعة واسعة باعتباره أحد العناصر المهمة لصحة الدماغ والذاكرة، كشفت دراسة علمية حديثة عن جانب يستدعي الانتباه، إذ أشارت إلى أن تناول مكملاته الغذائية دون وجود حاجة فعلية إليها قد يرتبط بتراجع أسرع في بعض القدرات الإدراكية لدى كبار السن، خصوصاً الذاكرة والانتباه وسرعة معالجة المعلومات.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية «BMJ Open»، أن الإفراط في تناول المكملات لا يعني بالضرورة تحقيق فوائد إضافية للدماغ، بل إن الحصول على كميات كافية من الفيتامين من الغذاء والتعرض لأشعة الشمس قد يكون كافياً للحفاظ على مستوياته الطبيعية، دون الحاجة إلى جرعات إضافية.

وشملت الدراسة 5065 شخصاً من كبار السن، خضعوا لاختبارات لتقييم قدراتهم الإدراكية، إلى جانب تقديم معلومات عن استخدامهم مكملات فيتامين «د»، واستمرت المتابعة لمدة ست سنوات. وأظهرت النتائج أن نحو 40% من المشاركين كانوا يتناولون المكملات بانتظام، وأن استخدامها لدى الأشخاص الذين كانت لديهم مستويات طبيعية وكافية من الفيتامين ارتبط بتراجع أكبر في الذاكرة والانتباه وسرعة المعالجة الذهنية.

دليل قاطع

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على ضرورة عدم تفسيرها باعتبارها دليلاً قاطعاً على أن مكملات فيتامين «د» تسبب تدهور القدرات العقلية، إذ إن الدراسة رصدية، ما يعني أنها تكشف عن ارتباط بين عاملين دون إثبات علاقة سببية مباشرة بينهما.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أوغوستو ميرافالي، اختصاصي طب الأعصاب ورئيس قسم التصلب المتعدد والمناعة العصبية في المركز الطبي بجامعة راش في شيكاغو، أن الدراسة لم تحدد الجرعات التي تناولها المشاركون، وبالتالي لا يمكن الجزم بالكمية التي قد تصبح زائدة عن الحاجة.

وأشار إلى احتمال وجود ما يعرف بـ«السببية العكسية»، أي أن بعض الأشخاص الذين كانوا معرضين بالفعل لتراجع إدراكي أسرع ربما اتجهوا إلى تناول مكملات فيتامين «د» قبل ظهور النتائج، وهو ما قد يؤثر في تفسير العلاقة التي رصدتها الدراسة.

وأضاف أن الرسالة الأساسية ليست أن الفيتامين يضر الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات طبيعية منه، بل إن تناول مكملات إضافية لمن يحصلون بالفعل على احتياجاتهم لا يبدو أنه يقدم فائدة إضافية واضحة.

وفي حالات نادرة، قد يؤدي تناول جرعات مرتفعة للغاية من فيتامين «د» إلى زيادة الكالسيوم في الدم، وهي حالة قد ترتبط بفقدان الذاكرة واضطرابات الجهاز العصبي، فيما تشير دراسات أجريت على الحيوانات إلى احتمالات وجود علاقة بين المكملات وتراكم لويحات بروتينية في الدماغ ترتبط بمرض الزهايمر، إلا أن هذه النتائج لا تثبت حدوث التأثير نفسه لدى البشر.

نتائج جديدة

وتعزز النتائج الجديدة مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن الحفاظ على مستويات متوازنة من فيتامين «د» قد يكون أكثر أهمية من تناول جرعات مرتفعة منه.

وتحتوي خلايا الدماغ على مستقبلات خاصة بهذا الفيتامين، ما يشير إلى إمكانية تأثيره في وظائف الخلايا العصبية والالتهابات العصبية. ومع ذلك، لم تحسم الأبحاث العلمية حتى الآن ما إذا كانت الجرعات المرتفعة توفر حماية إضافية للدماغ أو تؤثر سلباً في صحته.

وقالت الدكتورة جاين وارد، أستاذة ورئيسة قسم طب الأعصاب وطب العيون في جامعة ولاية ميشيغان، إن نقص فيتامين «د» يرتبط في العديد من الدراسات الرصدية بمشكلات صحية وتراجع في القدرات الإدراكية، لكن إعطاء المكملات لجميع الأشخاص لا يبدو أنه يمنع التدهور المعرفي.

وتدعم ذلك نتائج دراسة «VITAL»، إحدى أكبر الدراسات التي تناولت تأثير مكملات فيتامين «د» وأحماض أوميغا 3، إذ أظهرت أن تناول 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين «د3» لم يبطئ فقدان الذاكرة لدى معظم البالغين الذين كانت مستويات الفيتامين لديهم طبيعية.

كما توصلت تجربة فنلندية عشوائية نُشرت نتائجها عام 2025 إلى أن تناول جرعات يومية تبلغ 1600 أو 3200 وحدة دولية لم يؤثر في خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات كافية من الفيتامين.

توصيات غذائية

وبحسب التوصيات الغذائية المشار إليها في التقرير، يحتاج معظم البالغين إلى ما يتراوح بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين «د» يومياً، مع اختلاف الاحتياجات وفق العمر والحالة الصحية ومستويات الفيتامين في الجسم.

وينصح الخبراء الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن مستويات الفيتامين بإجراء فحص الدم عند الحاجة، إذ لا يُدرج قياسه دائماً ضمن الفحوصات الروتينية المعتادة.

وتشمل الفئات الأكثر عرضة لانخفاض مستوياته كبار السن، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، ومن يقضون معظم أوقاتهم داخل المباني بعيداً عن أشعة الشمس.

وفي حال ثبوت وجود نقص، قد يوصي الطبيب بنظام علاجي يتضمن جرعات مرتفعة لفترة محددة، تصل في بعض الحالات إلى 50 ألف وحدة دولية أسبوعياً، وفقاً للحالة الصحية وتقييم الطبيب.

لكن تناول أكثر من 10 آلاف وحدة دولية يومياً دون إشراف طبي لا يُعد خياراً آمناً، إذ قد يؤدي الإفراط في الفيتامين إلى ارتفاع الكالسيوم في الدم، وظهور أعراض تشمل التعب والإمساك والقيء والتهيج وضعف العضلات وارتفاع ضغط الدم.

وقاية

ويؤكد الخبراء أن تناول مكملات فيتامين «د» ليس ضرورة لجميع الأشخاص، كما أنه لا يمثل وسيلة مثبتة للوقاية من مرض الزهايمر.

وبدلاً من الاعتماد على الجرعات الإضافية دون مبرر طبي، يمكن دعم مستويات الفيتامين من خلال التغذية المتوازنة والتعرض الآمن لأشعة الشمس.

ويُعد سمك السلمون من المصادر الغذائية الغنية به، إذ توفر حصة تزن نحو 85 غراماً ما بين 383 و570 وحدة دولية، بينما يحتوي الحليب المدعم على نحو 95 إلى 120 وحدة دولية.

وتخلص النتائج إلى أن الفائدة الصحية لا ترتبط دائماً بزيادة الجرعات، فالحفاظ على المستوى المناسب من الفيتامين، وتجنب الإفراط في المكملات غير الضرورية، يظلان الخيار الأكثر اتزاناً، خاصة مع استمرار الأبحاث في استكشاف العلاقة المعقدة بين التغذية وصحة الدماغ والتقدم في العمر.