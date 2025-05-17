«دوار الساعة».. توقيت دبي ينبض بعراقة التاريخ

وهذا، على وجه التحديد،هو المفتاح الأول لفهم أهمية «دوار برج الساعة» في ديرة، بدبي، المشيّد في العام 1963.
وقد أشارت إلى ذلك، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، حيث قالت سموها: «دوار الساعة في منطقة ديرة، كان أول معلم بارز يراه زوّار دبي في أوائل الستينيات».
حيث لعب دوراً محورياً في مسيرة دبي التنموية .. ومع مرور الوقت، أصبح هذا المعلم جزءاً من هوية المدينة، ورمزاً لحضارتها التي تتعاقب عليها الأجيال».
أما أن هذا المعْلَم جاء ساعة ميدان عامة، فسيعطيه معنى رمزياً آخر يشير إلى توقيت دبي، الذي ينبض بعراقة التاريخ.
وأصبح مع مرور الوقت، جزءاً من هوية المدينة، ورمزاً لمكانتها الحضارية، ويمثل لحظة هامة تشير إلى تطلعاتها التنموية والعمرانية، ولفت الأنظار إليها كنموذج حديث صاعد بين اقتصادات المنطقة؛ فقد أدرج مرتين ضمن أجمل 17 برج ساعة حول العالم إلى جانب برج ساعة بيغ بن في لندن، وبرج ساعة بلدية براغ، وبرج ساعة الحميدية في بيروت، الذي بني في عام 1897 إلى جانب برج الساعة في مكة المكرمة.
قصة المشروع
وتشكل ذكريات هؤلاء عن تلك الأوقات والأحداث. ومن هؤلاء المهندس إدغار بوبليك.
وهذه الساعة، التي يُعتقد أنه تم شراؤها في مانشستر بالمملكة المتحدة، المعروفة حينها بصناعة الساعات، كانت تعتبر بمعايير ذلك الوقت ضخمةً جداً، لدرجة أن الاحتفاظ بها في مكان مغلق يعتبر هدراً لقيمتها.
فلسفة التصميم
إلا أن الحمصي قدم اقتراحاً مختلفاً؛ اقترح أن يكون الشكل أكثر انسيابية، وأن يأتي تصميم البرج بحيث يكون مواجهاً لأربعة طرق، ويمكن مشاهدته من أي اتجاه، ومفتوحاً على الشوارع التي يربطها، فحظي اقتراحه بالقبول، وتم تكليفه عام 1962 بوضع التصميم، ثم أُعطِى توجيهات ببدء التنفيذ.
ووفق ما أوضح الحمصي، فإنه قام بتنفيذ بناء البرج من خلال المكتب الهندسي، الذي كان يعمل فيه، واستغرق بناؤه عشرة أشهر كاملة؛ وكان البرج بناءً معقداً يتطلب تمويلاً وموارد هائلة وقوى عاملة.
وفي ذلك الوقت، لم يكن هناك مقاولو بناء يمتلكون القدرة على بناء مشروع بهذا الحجم، فاضطر القائمون على المشروع إلى اتباع نهج «اصنعها بنفسك».
عناية واهتمام
فكان العاملون في المشروع يأخذون أوامر التنفيذ مباشرة من مكتب «والد دبي». ويتذكر الحمصي أن البرج كان محط الأنظار، فلم يكن الكثير من الناس يتوقعون إنجازاً كهذا في ذلك الزمن.
وقد أظهر الناس وأهل دبي الحب للبرج، حيث كانوا يتجمعون حوله، وينظرون إليه بدهشة وإعجاب شديدين، حتى قبل أن ينتهي البناء، وكان أكثر شيء يثير الفضول هو شكل البرج، وكذلك الساعة.
قيمة أيقونية
وفي ذلك الوقت، لم تكن هناك إشارات مرور، وكان يتم اللجوء إلى تشييد دوار على العقد المرورية، لا سيما أن الدوار هو أسلوب بريطاني في الحلول المرورية.ويضيف المهندس بوخش: المشروع عهد إلى مكتب هندسي نمساوي هو مكتب «أيه. إس. تي».
وهذا المكتب سبق له أن عمل في مشروع تعميق الخور، فعهد إليهم تصميم مشروع دوار الساعة. وفكرة الساعة فكرة جميلة وقديمة لدى الأمم.
ويمكن أن نلاحظ، مثلاً، أن العثمانيين كانوا يحرصون على تشييد برج ساعة في أهم المدن التي تقع تحت سلطتهم. وعلى الصعيد المعماري، تم اعتماد الأقواس الإسلامية، بأسلوب التداخل.
وهكذا، كان لدينا أربعة أعمدة قوسية في الأسفل، وأربعة في الأعلى، وهو ما يذكر بالفكرة المعمارية في مسجد قرطبة، القائمة على تكرار القوس نفسه، ولكن الأقواس السفلية، هي ما يحمل المبنى. ويؤكد المهندس بوخش: وبهذا، كانت النتيجة جميلة.
وأيقونية فعلاً. والآن، تم تسجيل برج الساعة في قائمة التراث الحديث لإمارة دبي ودولة الإمارات. وذلك ضمن جهود وزارة الثقافة وجمعية التراث العمراني، اللتين تعملان على تسجيل التراث الحديث.
عجلة بناء
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