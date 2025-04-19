بلدية دبي تحتفي بالأيقونات المعمارية التراثية

نظّمت بلدية دبي، تزامناً مع يوم التراث العالمي الذي يصادف الثامن عشر من أبريل، فعالية حملت شعار «أيقونات العمارة في دبي.. إرثٌ خالدٌ للأجيال من ذاكرة الآباء».

وذلك احتفالاً بأبرز الأيقونات المعمارية التراثية والتاريخية في إمارة دبي، وسعياً منها لنشر المعرفة بين الأجيال الحالية والقادمة، والإضاءة على التراث العمراني للإمارة، وسرد قصصها لتكون ذاكرة حية عن ماضي دبي للأجيال القادمة.

وشملت فعالية «أيقونات العمارة في دبي.. إرثٌ خالدٌ للأجيال من ذاكرة الآباء» التعريف بالمعالم المعمارية التاريخية في إمارة دبي، والمكونة من 3 فئات، هي: المباني التاريخية، والمباني التراثية، ومباني ومعالم التراث الحديث، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الألعاب في قالب تعليمي وترفيهي، صُمّمت وأُنتجت خصيصاً للأطفال.

وسلّطت الفعالية الضوء على قائمة من أبرز المباني التاريخية التراثية في الإمارة، منها بيت الشيخ سعيد آل مكتوم، وبيت الشيخ حشر آل مكتوم، ومسجد الملا، والبرج الشمالي في حتا، كما استعرضت عدداً من مباني التراث الحديث، من بينها برج الشيخ راشد، ودار الاتحاد، ودوار الساعة، ومستشفى راشد، وغيرها.

وقال المهندس عاصم القاسم، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي: «تأخذ المباني التراثية والتاريخية في دبي مكانة قيّمة، وهي جزء من الهوية المعمارية التاريخية الأصيلة للمدينة، وشواهد حية على مراحل نمو إمارة دبي ومسيرتها ومحطاتها التي شكلت علامات فارقة في تاريخها».