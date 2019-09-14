فوائد مزيج زيت الزيتون والثوم على الصحة

المصدر: البيان الالكتروني

يعتمد الطب البديل على المكونات الطبيعة الغنية مثل زيت الزيتون، والثوم لعلاج الكثير من المشكلات الصحية، وتعزيز الصحة العامة، لما لهذه المكونات الطبيعية من فوائد عديدة تعزز الصحة العامة دون آثار جانبية مثل الأدوية الطبية.

فوائد زيت الزيتون والثوم

زيت الزيتون والثوم كلاهما عناصر طبيعية غنية بالقيمة الغذائية والفوائد الصحية، ويتم تعزيز هذه الفوائد عند تضمينهما معًا في النظام الغذائي، وفي التالي فوائد كل منهما:

القيمة الغذائية لزيت الزيتون

زيت الزيتون غني بـ مضادات الأكسدة وفيتامين K، وفيتامين E، ويتميز زيت الزيتون بسمات غذائية جيدة للغاية، حيث يحتوي على دهون مشبعة أحادية مثل حامض الأوليك وحامض البلمتيك palmitoleic acid، الذي يشكل 10 جرام من إجمالي عدد الأحماض الدهنية في 14 جرام من هذا الزيت، كما أن زيت الزيتون أيضا خالي من الكربوهيدرات والكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحتوي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، على حوالي 120 سعرة حراري.

الفوائد الصحية لزيت الزيتون

علاج سرطان القولون والثدي.

علاج السكري، ومشاكل القلب، والتهاب المفاصل.

يساعد في فقدان الوزن ويحسن الأيض، والهضم، ويمنع الشيخوخة.

يمنع زيت الزيتون الالتهابات وحسن الهضم، ويمنع حصوات المرارة، ويقوي جدران الخلايا، ويخفض ارتفاع ضغط الدم.

يساعد في خفض مستويات الكولسترول السيئة في الدم، لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، ويحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على أعلى مستوى من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة وحمض الأوليك، وهو بالتالي خيار صحي مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى.

القيمة الغذائية للثوم

يحتوي الثوم على معادن مفيدة مثل الفوسفور، والكالسيوم، والحديد، وكذلك المعادن النادرة مثل اليود والكبريت والكلور، كما أن الثوم واحد من المصادر النادرة للألسين allicin، والأليساتين allisatin.

الفوائد الصحية للثوم

يعزز الهضم.

يتحكم في مرض السكري.

يخفض مستويات الكوليسترول.

يقلل من ارتفاع ضغط الدم.

العناية بالعين.

يخفف آلام الأذن.

يعالج المشاكل المعوية.

يعالج نزلات البرد.

يعالج الجروح.

يمنع حب الشباب.

السيطرة على الربو.

يمنع السرطان.

فوائد زيت الزيتون والثوم

للتخلص من السموم يمكن جني فوائد زيت الزيتون والثوم عند مزجهما مع القليل من عصير الليمون للتخلص من السموم في الكبد، فإضافة الثوم والليمون وزيت الزيتون إلى نظام غذائي صحي شامل سيعطي جسمك الكثير من العناصر الغذائية تساعد الجسم على طرد حصوات المرارة من الكبد، والمساعدة في الهضم وتحسين الصحة العامة.

تحذيرات هامة

هناك تحذيرات من أن التخلص من السموم بهذه الطريقة قد تكون له عواقب وخيمة، حيث قد يتسبب في عدم توازن الكهارل والجفاف وتعطل الفلورا المعوية وضعف الوظيفة المعوية، كما تثبت فاعليتها بشكل علمي وقاطع.

يؤدي خلط الثوم بأي زيت مثل زيت الزيتون إلى قطع الإمداد بالهواء إلى الثوم، مما يخلق الظروف اللاهوائية التي تعزز نمو بكتيريا الكلوستريديوم بوتولينيوم التي تسبب التسمم الغذائي الخطير والمهدد للحياة، لذا عند خلط الثوم مع الزيت، يجب إعداد دفعة صغيرة، ثم تبريدها واستخدامها في غضون أسبوع، وتجنب تخزين الثوم مع الزيت في درجة حرارة الغرفة، ولا تحتفظ بهذا الخليط طويلاً في الثلاجة، فالتبريد يبطىء نمو البكتيريا، ولكن لا يمنع نموها تماما، بحسب موقع (dailymedicalinfo).