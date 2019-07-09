احذر تناول هذه الفواكه على معدة فارغة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

هناك بعض الفواكه التي لا يمكن تناولها على معدة فارغة. والشيء الأكثر أهمية هو متى يجب أن تؤكل، وإلا فإنها يمكن أن تسبب الضرر للجسم بدلاً من الاستفادة منها.

وتحتوي جميع ثمار الفاكهة على بعض المواد المفيدة للصحة ولكن إذا تم تناول الثمرة على معدة فارغة، فإن نفس مغذياتها الخاصة تصبح ضارة.

ووفقا لموقع "newstracklive" فإنه عندما نأكل الفواكه التي تحتوي على مواد حمضية على معدة فارغة، فإنها تشكل مخاطر صحية.

فالمانجو وفقًا لخبراء النظام الغذائي، يجب ألا تؤكل على معدة فارغة على الإطلاق، إذ تحتوي على كمية كافية من السكر بحيث يتم امتصاصه بمجرد دخوله المعدة الفارغة.

أما الكمثرى فتحتوي على الألياف الخام التي يمكن أن تجرح الأغشية المخاطية الحساسة للمعدة عند تناولها على الريق. وهذا يمكن أن يلحق ضرراً بالجهاز الهضمي.

والموز مفيد للصحة ولكنه خطير للغاية. إذ يحتوي على كمية من المغنيسيوم يزيد تركيزها سريعا في الدم إذا ما تم تناوله على معدة فارغة. وانتشار المغنيسيوم بسرعة في الدم يشكل خطرا على القلب.

والجريب فروت هو من الحمضيات ويحتوي على كمية كافية من الحمض. ويمكن أن يسبب قرحة في المعدة وتهيج في حال تناوله على معدة فارغة. وقد يتعرض مرضى القلب أيضًا لنوبة قلبية مع تكون الغاز في المعدة.

فاكهة الليتشي أيضا يمكن أن تزيد مستويات السكر بسرعة في الجسم. هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى آلام في المعدة وتكون الغازات.