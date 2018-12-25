فوائد مذهلة للكرفس

المصدر: د ب أ

يتمتع الكرفس بفوائد صحية مذهلة ، حيث إنه يحفز الهضم ويساعد على إنقاص الوزن ويحارب الالتهابات ويحافظ على توازن محتوى الماء بالجسم.

وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الكرفس يساعد على تحفيز عملية الهضم، حيث إنه يعمل على ضبط إفراز العصارة الهضمية والإنزيمات، ومن ثم فهو يحد من الشعور بالامتلاء والانتفاخ.

ويساعد الكرفس أيضاً على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، حيث إنه يزخر بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، كما أنه يساعد على التخلص من احتباس الماء بالجسم، فضلا عن أنه قليل السعرات الحرارية نظراً لأنه يتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%.

ويعمل الكرفس أيضاً على تثبيط الالتهابات بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة، التي تعزز فرص حدوث الالتهابات في الجسم.

وبالإضافة إلى ذلك، يحافظ الكرفس على توازن محتوى الماء بالجسم؛ حيث إنه يحتوي على "إلكتروليتات" تساعد الجسم على امتصاص الماء بشكل أكثر فعالية.