شبيه "سارس" يحصد ضحيته الثانية في الصين

المصدر: د ب أ

توفى شخص ثان بوسط الصين بعد تعرضه للإصابة بفيروس جديد يشبه التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس)، والذي تسبب في إصابة العشرات بالالتهاب الرئوي في ووهان.

وتوفى المريض، البالغ من العمر 69 عاما، أول أمس الأربعاء في مستشفى ووهان جينينتان في مقاطعة هوبي بعد مرض دام أسبوعين وتطور إلى قصور متعدد لوظائف الأعضاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية نقلا عن لجنة الصحة ببلدية ووهان في وقت متأخر من أمس الخميس.

وسجلت المدينة 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس الغامض وتم علاج اثني عشر مريضاً وغادروا المستشفى، فيما لا يزال خمسة منهم يعالجون من أعراض مرضية حادة، وتوفيت حالتان.