أهم سبع فوائد للتمور

المصدر: البيان الالكتروني

تحتوي التمور على عناصر مغذية وفيتامينات ومعادن تقدم فائدة كبيرة للجسم. وقد حدد الخبراء حسب "روسيا اليوم" أهم سبع خصائص للتمور تؤثر إيجابيا على الصحة.

أولا- تحسن نشاط الدماغ: تحتوي التمور على نسبة عالية من الغلوكوز، ما يساعد على تنشيط الدماغ، حيث بفضل تناول التمور يتحسن الانتباه والقدرات التحليلية.

ثانيا- تحمي الخلايا من التلف: تحتوي التمور على نسبة عالية من مركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما تضمن حماية الخلايا من التلف بتأثير الجذور الحرة.

ثالثا- تساعد التمور عند ارتفاع ضغط الدم: حيث إن تناول التمور بانتظام يحسن توازن ضغط الدم ويحسن الحالة الصحية للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

رابعا- التمور فعالة جدا في مكافحة أمراض البرد: لأن لها خاصية طرد البلغم وتهدئة السعال.

خامسا-تحسن الحالة النفسية عند الإجهاد: كل من يشعر بأن جسمه محطم عليه بتناول التمور، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 الذي يعزز الثقة بالنفس والحالة الصحية.

سادسا- تقلل التمور الوذمة (الخزب): لأنها تساعد في طرد السوائل من الجسم. لذلك يجب على من يعاني من أمراض الكلى تناول التمور.

سابعا- توفر التمور الأحماض الأمينية اللازمة للجسم: حيث تناول تمرة واحدة مع كوب من الحليب تكفي لتوفير الحد الأدنى من الأحماض الأمينية الرئيسية التي يحتاجها الجسم. والتمور مادة غذائية لتعزيز مناعة الجسم.