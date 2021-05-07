رواندا تعمل على إنشاء أول مصنع للقاحات الحمض النووي الريبوزي في إفريقيا

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الرواندي بول كاجامي إن بلاده تجري محادثات لإنشاء أول مصنع للقاحات mRNA "الحمض النووي الريبوزي المرسال" في إفريقيا في الوقت الذي تكافح فيه القارة جائحة فيروس كورونا.

وتابع كاجامي خلال حدث افتراضي هذا الأسبوع نظمته اللجنة المستقلة للتأهب والاستجابة لمواجهة الأوبئة: "تعمل رواندا مع الشركاء لجلب أول منشأة لتصنيع لقاح الحمض النووي الريبوزي في إفريقيا". ولم يدل بمزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

ويوجد في أفريقيا عدد محدود من منشآت التصنيع من أي نوع، ومعظم ما هو موجود يمكنه فقط تغليف وتوزيع التطعيمات- ما يسمى بمرافق التجهيز النهائي - بدلاً من صنع المكونات اللازمة للجرعات.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 20 مليون أفريقي فقط من أصل قارة يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة ضد فيروس كوفيد-19.

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