مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

سيتمكن المسلمون في جنوب مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية الولايات المتحدة من تأدية الصلاة طوال شهر رمضان المبارك مع الحفاظ على مسافة تباعد آمنة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المصلين. وسيتم بث أذان الصلاة خمس مرات يوميا للسماح للسكان بآداء صلاة الجماعة.

وقدمت الجالية المسلمة في مينيايوليس طلبا إلى المصالح البلدية بالسماح لها بالقيام ببث النداء إلى الصلاة عبر مكبرات الصوت، وهو الطلب الذي وافق عليه عمدة المدينة جاكوب فراي، وقد دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ثمن المعدات السمعية للبث من المسجد، وفق "يورونيوز".

ومن المتوقع أن تصل عمليات البث إلى آلاف السكان مع السماح لهم بالحفاظ على مسافة تباعد آمنة للصلاة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان يوم الخميس وينتهي في الـ 23 مايو-أيار المقبل.