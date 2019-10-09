اليابان تكشف النقاب عن دراجة طائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة A.L.I. تكنولوجيز، التي تتحذ من طوكيو مقراً لها، يوم الثلاثاء الماضي، عن تفاصيل "دراجة طائرة" تنوي عرضها في معرض طوكيو للسيارات، الذي ينطلق في وقت لاحق من هذا الشهر.

تم تصميم الدراجة الطائرة، التي أطلق عليها "Xturismo" لتشبه السيارات الرياضية، وهي قادرة على الارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض في ثلاث ثوان وتنطلق بسرعات عالية، وفق موقع (اليابان بالعربي).

لا يمكن تشغيل الدراجة الطائرة على الطرق العامة اليابانية. سيتم تجربتها كوسيلة نقل في المستقبل القريب في المعارض المختلفة.

الدراجة الطائرة، التي يبلغ طولها 2.8 متر تقريبًا، مزودة بمحرك يعمل بالبنزين وتستفيد من استخدام مراوح مثبتة أسفل جسمها.

وتخطط الشركة لبيعها بشكل أساسي للأفراد الأجانب الأثرياء، مع تحديد موعد التسليم بحلول العام 2020.

ولم يتم الإعلان عن سعرها بعد، لكن من المتوقع أن يكون سعرها مقاربا لسعر السيارات الرياضية الفاخرة.