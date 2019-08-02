شاهد.. أطول "سندويش" في العالم

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

أعد طهاة في المكسيك أطول سندويش "تورتة" بالعالم في مناسبة سنوية تحتفل بهذا السندويش المكسيكي التقليدي.

فقد اجتمع حشد من المكسيكيين في مدينة مكسيكو يوم الأربعاء 31 يوليو، لمشاهدة الطهاة وهم يعدّون في أقل من 3 دقائق سندويشاً رائعاً، بطول 72 مترًا، من مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة والمأكولات البحرية ومختلف اللحوم.

وعلى عكس السندويش التقليدي، "تورتة" جاء السندويش، الذي نشرت "يورونيوز" في نسختها الفرنسية فيديو لإعداده، أكبر ومتكوناً من كثير من المنتجات المتنوعة، حيث تم إعداده من آلاف قطع الخبز والخس والبصل والطماطم مع عدد لا يحصى من المكونات، بما في ذلك مئات اللترات من المايونيز والخردل والصلصة الحارة.

يذكر أن كل قطعة من سندويس "التورتة" الضخم جاءت بنكهة مختلفة، حيث مثل كل منها العديد من الخلطات التي أنشأها الطهاة المحليون عبر السنين.