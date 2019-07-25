كيف نعى عادل إمام زميله الراحل الفيشاوي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

نعى الفنان المصري عادل إمام زميله الراحل فاروق الفيشاوي الذي وافته المنية فجر الخميس، بصورة تجمعهما وعبارة واحدة .

ونشر عادل إمام على صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة جمعته بالنجم الراحل، مع تعليق "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي".

وجمعت أعمال سينمائية عدة بين النجمين أشهرها فيلمي "المشبوه" من إخراج سمير سيف في ثمانينيات القرن الماضي.

وتوفي فاروق الفيشاوي في ساعة مبكرة، الخميس، عن 67 عاما، متأثرا بغيبوبة كبدية، بعدما أدى آخر وأصعب أدواره على "في محاربة مرض السرطان"، متأثر

وكان الفيشاوي فاجأ الوسط الفني ومعجبيه في أكتوبر الماضي أثناء تكريمه بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بإعلان إصابته بالمرض.

وقال حينها "بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض".

وتدهورت حالته الصحية سريعا خلال الأسبوع الماضي قبل أن يرحل قبل ساعات.

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