الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل الفيشاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوى بعد صراع كبير مع السرطان عن عمر ناهز 67 عاما.

وتوفى الفيشاوي، فى إحدى المستشفيات الخاصة بالدقى بعد دخوله فى غيبوبة إثر عملية "نزل" وسحب سوائل من الكبد فاشلة، وسيتم تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الفنان الراحل عن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.

وتوفى الفيشاوي، فى إحدى المستشفيات الخاصة بالدقى بعد دخوله فى غيبوبة إثر عملية "نزل" وسحب سوائل من الكبد فاشلة، وسيتم تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وأعلن الفيشاوي عن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.

وداعاً فاروق الفيشاوي

وأعرب عدد كبير من الفنانين عن حزنهم الشديد لوفاة فاروق الفيشاوي، وودعوه بكلمات مؤثرة.

وعبرت الفنانة سمية الألفي عن حزنها الشديد وألمها الكبير عقب وفاة زوجها النجم الكبير.

ونعى الفنان محمد إمام، الفنان الراحل بقوله" فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.. البقاء لله .. حبيبي فاروق الفيشاوي".

ونعى الفنان اللبناني وليد توفيق الفنان فاروق الفيشاوى عبر صفحته على انستغرام وكتب: "البقاء لله.. الله يجعل مسكنك الجنة الأخ والصديق الفنان الكبير.. فاروق الفيشاوي".

ونعى الفنان أحمد السقا الراحل فاروق الفيشاوى وكتب عبر انستغرام " لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

ونشر الفنان عمرو يوسف صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام : كان شخصا استثنائيا محبا للحياة ومحبا لكل من حوله ، بسيط متواضع ، الله يرحمك .."

ونشرت الفنانة صابرين صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وما عليها ذكراك دائمة معنا ‎#فاروق_الفيشاوى".

كما نعت الفنانة إلهام شاهين الفيشاوى عبر انستغرام وكتبت: "أعزى نفسى فى أغلى الاصدقاء وعشرة العمر ربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

فيما نعت الفنانة ريم البارودي، الراحل فاروق الفيشاوي، ونشرت صورة للراحل عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وعلقت ريم البارودي على الصورة، "البقاء لله وحده الاستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في ذمة الله لاحول ولا قوه الا بالله مع سلامه وفي أمان ربنا رحمك لانك كنت إنسان بجد بمعني الكلمه ياطيب ياكريم ياجدع #فاروق_الفيشاوي.

كما نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفيشاوى عبر "تويتر" وكتبت "البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوى انت اجمال انسان لكل الناس اللى اتعاملوا معك .الله يرحمك ويصبر اهله وكل الناس اللى بتحبه".

بينما نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جمعتهما بالراحل وكتبت "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ..حاجة تحزن بجد".

ونعت الفنانة إيمان العاصي، الفيشاوى بكلمات" ياحبيبي يا أطيب وأجدع إنسان .. يا أحلى ضحكه الله يرحمك .. لا حول ولا قوه الا بالله"

فيما نعت النجمة حنان مطاوع وكتبت"البقاء لله.. يارب ارحمه واعفو عنه"

كما نعى الفنان والمؤلف محمود البزاوى من خلال صفحته على تويتر وكتب: "مع السلامة يا أستاذ فاروق هتفضل فى قلوبنا جميعا.. .سلسلة حافلة من الأعمال وتاريخ سينمائى كبير.. الحب فى طريق مسدود والمشبوه والباطنية ارجوك اعطنى هذا الدواء ولا تسألنى من أنا والقرداتى.. حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوى انتهت النهاردة .ربنا يرحمك يا أسطورة".

وأفنى فاروق الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.

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