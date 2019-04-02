شاهد.. السرطان أفقدها حاسة التذوق.. وطاهٍ يعيدها

المصدر: البيان الاكتروني

هل تستطيع مرة أخرى التذوق.. كان هذا لسان حال سوزانا التي ذرفت الدموع بعد ان استشعرت للمرة الأولى منذ سنوات طعم الشوكولاته.

وقالت سوزانا :" لقد كان كل شيء كما لو كانت الحلوى نبضات القلب، نبضات الحياة التي أحارب من أجلها".

تحارب سوزانا السرطان منذ سنوات ونتيجة لتلقيها العلاج الكيمائي فقدت حاسة التذوق تدريجياً.

الطاهي الاسباني خوردي روكا الذي فقد صوته بسبب مرض عصبي توصل لطريقة تمكن محاربي السرطان من تذوق طعم الشوكولاته بعد ان اثارت مخاوفه من فقدان حاسة التذوق، تجربة الطاهي دفعته للعمل على مشروع يصمم تجربة حسية مرئية تستند على ذكريات المريض وتساعد في تشكيل حاسة التذوق المرتبطة بالعنصر الذي يتناوله المريض.