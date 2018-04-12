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إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا

المصدر:
  • د ب أ
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تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية في مدينة فرانكفورت الألمانية في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء بعد أن اضطروا إلى إخلاء المنطقة مرتين خلال يومين.

واضطر نحو 1400 شخص ، يعيشون في محيط دائرة نصف قطرها 400 متر من موقع البناء الذي تم فيه العثور على القنبلة في منطقة سيكباخ ، إلى إخلاء منازلهم مرتين.

وكانت المحاولة الثانية ناجحة ، حسبما أفادت هيئة الإطفاء في وقت مبكر من يوم الخميس عبر تويتر.

وتم العثور على القنبلة ووزنها 50 كيلوجراما يوم الثلاثاء.

وكان خبراء يشتبهون في أن قنبلة ثانية قد تكون مدفونة مباشرة تحت تلك القنبلة، ولكن في النهاية لم يتم العثور على شيء.

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