إيلون ماسك يكشف عن مركبة ستسافر للمريخ وأول رحلة بعد 6 أشهر

المصدر: رويترز

كشف رجل الأعمال الأمريكي الملياردير إيلون ماسك عن أحدث مركبة فضاء قامت شركته بتجميعها حديثا تحمل اسم (ستارشيب)، واستعرض التطورات الجديدة والسريعة للمشروع الذي تسعى من خلاله سبيس إكس إلى إطلاق المركبة مأهولة بالبشر إلى القمر والمريخ.

وعرض ماسك على الحشد من المهتمين بشؤون الفضاء والصحفيين في موقع تطوير الصاروخ في قرية بوكا شيكا النائية في ولاية تكساس مجسمات لستارشيب على سطح القمر والمريخ وتوقع أن تكون أول رحلة للمركبة خلال الستة أشهر القادمة تليها مهمة مأهولة بالبشر إلى الفضاء الخارجي العام القادم.

وقال ماسك وهو يقف بين صاروخ ستارشيب والصاروخ فالكون 1، وهو أول مركبة فضاء احتفلت سبيس إكس بإطلاقها منذ 11 عاما، "هذه ببساطة الكأس المقدسة للفضاء."

وقال ماسك الرئيس التنفيذي أيضا لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا "التقدم المفاجئ الحاسم الذي نحتاجه لخلق حضارة ارتياد الفضاء هو جعل السفر عبر الفضاء مثل السفر جوا."

وستارشيب مركبة فضاء من الصلب اللامع يمكنها حمل عشرات الأشخاص إلى القمر والمريخ. وأعلن ماسك أن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا هو أول مسافر خاص على متن ستارشيب في 2018.