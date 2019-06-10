غوغل يحتفي بالذكرى الـ57 لميلاد أحمد خالد توفيق

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل محرك البحث "غوغل" بذكرى ميلاد الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، حيث يصادف تاريخ اليوم الإثنين، الذكرى السابعة والخمسين على ميلاد توفيق، والذي أحدثت وفاته صدمة في أوساط محبيه وقرّاء رواياته. .

وولد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. واشتهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، وانطلقت رحلته الأديبة مع سلسلة "ما وراء الطبيعة"، التي حققت رواجًا كبيرًا.

وألف أحمد خالد توفيق عددا من الروايات الناجحة، لعل أشهرها "يوتوبيا" 2008، "السنجة" 2012، "مثل إيكاروس" .2015

استمر عطاء الأديب المصري أحمد خالد توفيق حتى وقت قريب من وفاته شهر أبريل عام 2018 عن عمر 56 عاما عقب ساعات قليلة من عملية جراحية في القلب خضع لها، وأحدثت وفاته صدمة في أوساط محبيه وقرّاء رواياته.