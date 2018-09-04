محاكمة والدي رئيس الوزراء الإيطالي بسبب فواتير مزيفة

المصدر: د ب أ

يواجه تيزيانو ولاورا رينزي ،والدا رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، المحاكمة بسبب فواتير مزيفة ، وفقا لقرار أصدره قاضي في فلورنسا اليوم الثلاثاء .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الزوجين مشتبه بهما في تزييف فاتورتين لشركات تسويق يديرانها ، إحداهما بقيمة 140 ألف يورو (162 ألف دولار) والأخرى بقيمة 20 ألف يورو .

ومن المفترض أن الأموال كانت مقدمة مقابل دراسات تسويق لصالح شركة قابضة تدير مركز تسوق بالقرب من فلورنسا ، والتي يعتقد ممثلو الادعاء إنه لم يتم إعدادها على الإطلاق.

وأفادت أنسا بأن مديرا سابقا لشركة مركز التسوق ،ويدعى لويجي داجوستينو، سوف يواجه المحاكمة أيضا ، وسوف يواجه تهمة الاحتيال أيضا.

وتم تحديد الرابع من مارس 2019 موعدا لبدء المحاكمة.

ونقلت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" تعليقا للمحامي فيدريكو باجاتينو الذي يمثل والدي رينزي قال فيه إنه "يأمل بشكل كبير" أن تنتهي إجراءات المحكمة بالتبرئة.

وقال إن "الفاتورتين يتم تسديدهما بشكل منتظم" وأنهما كانا مقابل لدراسات توشك على الاكتمال.

ولم يدل المتحدث باسم رينزي بأي تعليق إضافي ، بل طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الرجوع إلى بيان المحامي.

