ملياردير «الفضاء» يشتم منقذ «أطفال الكهف»

المصدر: البيان الإلكتروني

هاجم ملياردير "الفضاء" الأميركي إلون موسك، غطاسا بريطانيا ووصفه بـ"مغتصب الأطفال"، بعدما قلل من شأن غواصة صغيرة قدمتها شركة "سبيس إكس" لإنقاذ أطفال كانوا عالقين في كهف بتايلاند.

وبحسب ما نقل موقع سكاي نيوز عربية عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن موسك هاجم في تغريدة على تويتر الغطاس الذي شارك في عملية الإنقاذ، ورفض استخدام الغواصة الصغيرة باعتبارها غير مفيدة.

وقال فرنون أنسوورث، وهو غواص بريطاني يعيش في تايلاند، إن الغواصة الصغيرة كانت مجرد ترويج للشركة الأميركية على اعتبار أن حجمها لم يكن يصلح للدخول في متاهات الكهف.

وأوضح في تصريحات صحفية أن طول الغواصة الصلبة يناهز مترا و80 سنتمترا فيما تم إخراج الصبية العالقين من منعرجات ضيقة.

وشكك موسك في كفاءة الغطاس البريطاني، وقال إنه لم يره في الكهف حين زاره أثناء عملية الإنقاذ، وأشاد بما بذله أفراد البحرية التايلاندية.

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