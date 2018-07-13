"فيفا" يدعو "أطفال الكهف" لحفل جوائز الأفضل

المصدر: د ب أ

دعا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، لاعبي الفريق التايلندي الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه إلى حضور حفل توزيع الجوائز السنوي الذي يقيمه الاتحاد في سبتمبر المقبل.

وكان الفيفا دعا الـ 12 لاعبا ومدربهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها بعد غد الأحد في موسكو، ولكن الأطباء منعوهم من ذلك عقب عملية الانقاذ التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من احتجازهم في الكهف عقب حدوث الفيضان.

والآن قال إنفانتينو "سندعوهم لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل" ولم يستبعد دعوتهم لحضور نهائي كأس العالم 2022 ، حيث قال "دعونا نرى ما هي الأفكار الجيدة التي يمكن أن نخرج بها".

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في لندن يوم 24 سبتمبر.

وقال إنفانتينو : "العالم كله كان يشاهد ويصلي حتى خرج كل اللاعبين والمدرب. لم يؤثر هذا في كرة القدم فقط، ولكن في العالم كله، ولكن دعونا أيضا لا ننسى الغواص الذي توفى".