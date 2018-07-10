أخيراً.. إنقاذ جميع "أطفال الكهف" ومدربهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية، الثلاثاء، عن إخراج جميع الأطفال ومدربهم من الكهف الذي شغلت قصتهم العالم مؤخراً.

هذا واستطاعت فرق الإنقاذ في وقت سابق من اليوم إخراج 3 أطفال محاصرين، وذلك في يومها الثالث من عملية الإنقاذ وبذلك بلغ عدد الأطفال الذين خرجوا 11، و كان باقٍ بالداخل طفل واحد إلى جانب مدرب فريق كرة القدم المعروف باسم "الخنازير البرية"، وذلك وفق ما ذكرت قناة العربية.

واستأنف رجال الإنقاذ، الثلاثاء، الاستعدادات لعملية إنقاذ ثالثة في أعماق مجمع كهوف في شمال تايلاند لإنقاذ أربعة فتية متبقين مع مدربهم لكرة القدم، وذلك في سباق مع الزمن والطقس الموسمي.

وحمل مسعفون أربعة صبية آخرين على محفات من كهف تام لوانغ بإقليم تشيانغ راي على حدود ميانمار أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم إلى ثمانية في عمليتي إنقاذ على مدار يومين متتاليين.

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