إنقاذ 6 صبية من فريق رياضي محاصر داخل كهف

المصدر: د ب ا

تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج 6 من أعضاء فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم بعد أن ظلوا محاصرين داخل كهف غمرته مياه الفيضانات جزئيا في شمال تايلاند منذ أكثر من أسبوعين، وفقا للبحرية التايلاندية.

وأفادت البحرية عبر فيسبوك أنه "حتى الساعة 19.47 اليوم (12.47 بتوقيت جرينتش) خرج 6 من أعضاء الفريق من الكهف".

وأشارت إلى أنه تم نقل الصبيين اللذين تم إنقاذهما أولا إلى مستشفى شيانج راي براشاناكروه (60 كيلومتر تقريبا جنوب الكهف، وفقا لصحيفة "بانكوك بوست".

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، حاكم إقليم شيانج راي والذي يترأس أيضا عملية الإنقاذ، في وقت سابق اليوم: "بدأت العملية الساعة العاشرة صباحا (03.00 بتوقيت جرينتش)".

وقال مسؤولون إنه سوف يتم استئناف جهود إنقاذ باقي أعضاء فريق كرة القدم المحاصر في كهف في تايلاند غدا الاثنين.

وقال مسؤول بإدارة مواجهة الكوارث "مهمة اليوم كانت تركز على إنقاذ ستة فقط" من الكهف الواقع بشمال البلاد.

وأضاف في رسالة صوتية لوسائل الإعلام" تم إنقاذ ستة أفراد بالفعل".

وحوصر فريق كرة القدم، المكون من 12 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم /25 عاما/، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات خروجهم منه في 23 يونيو.

يشار إلى أن تايلاند حاليا في منتصف الموسم المطير، والذي يشهد هطول الأمطار الغزيرة لساعات يوما بعد يوم في الغالب.

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