الفريق التايلاندي المحاصر داخل كهف يظهر في أول تسجيل مصور

المصدر: د ب أ

ظهر فريق لكرة القدم من المراهقين المحاصرين في كهف بشمال تايلاند منذ عشرة أيام، للمرة الأولى في مقطع فيديو اليوم الأربعاء وهو يرحب بالجمهور، مع استمرار جهود الإنقاذ على مدار الساعة.

وظهر 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما، في مقطع الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ولوحوا للجمهور وقدموا أنفسهم واحدا تلو الآخر.

وبدا الفريق بصحة جيدة وبمعنويات عالية، رغم أنهم محاصرون داخل الكهف دون طعام قبل أن يتم تحديد مكانهم مساء الاثنين.

الفريق التايلاندي المحاصر داخل كهف يظهر في أول تسجيل مصورhttps://t.co/468IaGSfwL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4kuu4zyLzd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 4, 2018

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