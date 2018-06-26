نصيحة لايف يناقش أمراض السفر ويمنحكم قسيمة بقيمة 1000 درهم

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

مع بداية موسم السفر يستعد الأهالي بتجهيز مستلزماتهم لقضاء إجازة صيف مريحة بعيدة عن منغصات الأمراض، إلا أن التحضير للإجازة لا بد أن يشتمل على إجراءات صحية ليكون السفر آمناً من الأمراض المعدية والشائعة في كثير من البلدان.

في حلقتنا ليوم غد الأربعاء من نصيحة لايف سنسلط الضوء على أمراض السفر، ونستضيف الدكتور باسل نصرالله أخصائي أطفال لمناقشة تفاصيل الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل السفر، بهدف تجنب الأمراض والوعكات الصحية التي تصيب الكبار والصغار سواءً بسبب اختلاف نوعيات الأكل والإصابة بالتسمم الغذائي، أو تقلب درجات الحرارة وغيرها من الأمور التي قد تستجد أثناء السفر.

وسيتم في نهاية الحلقة التي تبث يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا، السحب على قسيمة علاجية في مجال العناية بالبشرة بقيمة 1000 درهم، تقدم لمتابعي الحلقة المباشرة على تويتر وفيسبوك وإنستغرام ستوري بعد طرح تساؤلاتهم.

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