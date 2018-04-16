نصائح مباشرة للتغذية الصحية وتطهير الجسم من السموم في «نصيحة لايف»

يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي في الدولة وأول من أصدر كتابا خاصا في مجال التغذية في الدولة.

ندى زهير الأديب هي أيضا إعلامية متخصصة في علم الغذاء والتغذية ومقدمة برنامج "إطلالة تغذوية" في إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي.

وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا "نصيحة لايف" سنسلط الضوء على أهمية وجبة الإفطار للكبار والموظفين وأطفال المدارس والغذاء والحميات التي يحتاجها جسم الإنسان لتفادي الأمراض وكيفية التخلص من المبيدات الحشرية في الخضار والفواكه.

كما سنناقش الطريقة المثالية لتناول الفواكه والعصائر والحلويات والنظام الغذائي السليم الذي يساعد على التخلص من السموم في الجسم وغيرها من المواضيع الخاصة بالتغذية.

كما ستقدم السيدة ندى زهير لمحة عن كتابها "إطلالة تغذية.. حبة مسك" الذي يعتبر دليلا يتبعه القارئ لتناول طعامه بشكل صحيح من أجل حياة أفضل.

ويمكنكم التفاعل معنا وطرح أسئلتكم من خلال متابعة الحلقة المباشرة من برنامج "نصيحة لايف" على مواقع التواصل الاجتماعي لصحيفة البيان "تويتر وفيسبوك وانستغرام. وذلك يوم الأربعاء 18 أبريل في تمام الساعة الواحدة ظهرا.