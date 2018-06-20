شاهد حلقة "نصيحة لايف" اليوم واربح تذاكر إلى تايلاند

مع حلول الإجازة الصيفية، يبدأ كثيرون في التخطيط لرحلاتهم واختيار الوجهة السياحية والقيام بعملية الحجوزات التي تجري غالباً على الانترنت. ولضمان نجاح هذه الرحلات، يستضيف موقع البيان الإلكتروني مأمون حميدان، مدير عام "ويجو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في برنامج "نصيحة لايف" الذي تبثه الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستغرام.

وخلال الحلقة التي الذي ستعرض يوم الأربعاء 20 يونيو 2018 في تمام الساعة 1 ظهراً، سيقدم حميدان نصائح للمسافرين قبل عطلة الصيف للاستمتاع في رحلاتهم السياحية والتي تتعلق باختيار الوجهة السياحية، واجراءات السفر، وبرامج الرحلات، والميزانية وبطاقات الائتمان، وتحويل الأموال، والحصول على تأمين للسفر.

سيتم خلال الحلقة السحب على اسم أحد قراء "البيان" الذي سيربح تذكرتي سفر إلى تايلاند. كل ما عليكم فعله للدخول في السحب هو مشاهدة الحلقة وإرسال أسئلتكم.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.

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