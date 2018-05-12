هل ترغب في الاستثمار في العقارات؟ تابعنا غداً في "نصيحة لايف"

يستضيف موقع البيان الإلكتروني غداً الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".

وخلال البرنامج الذي سيبث في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ستناقش الحلقة جميع ما يتعلق بالسوق العقاري وتقديم نصائح حول أفضل النقاط الواجب مراعاتها قبل وبعد شراء العقار والأوقات والأماكن المناسبة للاستثمار في دبي.

كما سيجيب الخبير العقادري علاء مسعود على جميع الأسئلة التي سيطرحها المتابعون أثناء الحلقة.

يمكن للقراء التفاعل معنا عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #نصيحة_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.