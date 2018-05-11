فصل موظفة أكلت حلوى أثناء العمل!

فرضت محكمة العمل في قرطبة (جنوبي إسبانيا) على مركز تجاري إعادة موظفة للعمل ودفع تعويض 19 ألف يورو، بعد فصلها بسبب تناولها قطعة حلوى صغيرة رصدتها كاميرا المراقبة.

وكانت الأجهزة الأمنية في المركز صورتها «طوال أيام عدة». بينما رفضت القاضية اعتبار الفيديو ضمن الأدلة، مؤكدة أن الدستور يصون الحق في منع نشر الصور دون موافقة مسبقة.

واستشهدت بمحكمة أوروبية لحقوق الإنسان كانت قد خلصت في قضية مشابهة في يناير الماضي إلى أن «التسجيلات التي يتم الحصول عليها بأجهزة مراقبة سرية هي غير قانونية».

وقال محامي الادعاء فالنتين أغيلار: إن القضاء أيّد الموظفة «بسبب استخدام غير قانوني لتسجيلات، لكن من الجائر أن تفصل موظفة لديها 12 عاما خدمة، لمجرد أكلها قطعة حلوى صغيرة».