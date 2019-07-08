"سبايدر مان: فار فروم هوم" يتصدّر إيرادات السّينما الأمريكية

المصدر: د ب أ

تصدر الجزء السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي سبايدر مان والذي جاء تحت عنوان "سبايدر مان: فار فروم هوم" أو (سبايدر مان: بعيدا عن المنزل) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال وماريسا تومي، إيرادات بلغت 93.6 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "توي ستوري" أو (حكاية لعبة)،والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، محققا إيرادات بلغت 34.3 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا والخيال والموسيقى "يسترداي" أو (أمس)، والذي يشارك في بطولته هيماش باتيل وليلي جيمز وصوفيا دي مارتينو، محققا إيرادات بلغت 10.75 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الرعب والإثارة والغموض "انابيل كمز هوم" أو (أنابيل تأتي للمنزل)، الذي يشارك في بطولته فيرا فارميجا وباتريك ويلسون والطفلة ماكينا جريس، محققا إيرادات بلغت 9.75 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا "علاء الدين"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 7.6 مليون دولار.