"مِن إن بلاك: إنترناشونال" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

المصدر: د ب أ

تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام "مِن إن بلاك"، والذي جاء تحت عنوان "مِن إن بلاك :إنترناشونال" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من كريس هيمسوورث وتيسا تومبسون وكميل نانجياني، إيرادات بلغت 5ر28 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني الجزء الثاني من أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "ذا سيكريت لايف أوف بتس" أو(الحياة السرية للحيوانات)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من باتن أوزوالت وكيفن هارت وهاريسون فورد، محققا إيرادات بلغت8ر23 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا "علاء الدين"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث ومينا مسعود وناعومي سكوت، محققا إيرادات بلغت 7ر16 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي "دارك فينيكس" أو (عنقاء الظلام) من سلسلة أفلام "إكس مِن"، والذي يشارك في بطولته جيمس مكافوي ومايكل فاسبندر وجينيفر لورنس وصوفي تيرنر، محققا إيرادات بلغت 9 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم السيرة الذاتية والدراما والموسيقى "روكيت مان" أو (الرجل الصاروخ)، والذي يشارك في بطولته تارون إيجرتون وستيفن ماكينتوش وجيمي بيل، محققا إيرادات بلغت 8ر8 مليون دولار.