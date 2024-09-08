دبي الرابعة عالمياً في «ناطحات السحاب»

المصدر: دبي - البيان

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احتلت إمارة دبي المركز الرابع عالمياً بين أكثر المدن التي تضمّ ناطحات السحاب، وفقاً لبيانات مجلس المباني الشاهقة والموئل الحضري.

وتُبرز القائمة المدن التي تضم أكثر من 30 ناطحة سحاب مكتملة، وتمتد هذه المدن من آسيا إلى أمريكا الشمالية، وهي مراكز حيوية للتمويل والتجارة والابتكار، ما يدفع النمو الاقتصادي لدولها.

وتفوّقت إمارة دبي على عدد من المدن العالمية الكبرى مثل العاصمة اليابانية طوكيو، وشنغهاي الصينية، بينما تصدّرت هونغ كونغ وشينزن في الصين، ونيويورك الأمريكية.

وتُعرف ناطحة السحاب بأنها مبنى شاهق الارتفاع يمكن العيش فيه بشكل مستمر، يتجاوز ارتفاعه 150 متراً ويضم أكثر من 40 طابقاً. وتصنف هذه القائمة المدن التي تضم أكبر عدد من ناطحات السحاب بهذا الارتفاع حتى أغسطس 2024.

وتتصدر هونغ كونغ القائمة، تليها المدن الصينية سريعة النمو مثل شينزن وشنغهاي، بينما تمثل مدينة نيويورك الولايات المتحدة. وتشتهر دبي بأفقها المستقبلي، حيث تضم 263 ناطحة سحاب، بما في ذلك أطول مبنى في العالم، برج خليفة.

ويجعل التنمية السريعة والابتكار المعماري في المدينة رمزاً للرفاهية الحديثة والطموح، مما يجذب السياح والشركات من جميع أنحاء العالم.

وجاء ترتيب أعلى 10 مدن من حيث عدد ناطحات السحاب، هونغ كونغ وتحتل المرتبة الأولى بـ558 ناطحة سحاب، وشينزن الصينية، وتضم مركزاً تكنولوجياً سريع النمو في الصين، بـ414 ناطحة سحاب، ومدينة نيويورك الأمريكية، وتضم 318 ناطحة سحاب، ثم دبي التي تشتهر بين مدن العالم بأفقها المستقبلي، حيث تضم 263 ناطحة سحاب، ثم شنغهاي الصينية ويمثل أفقها الذي يضم 194 ناطحة سحاب، وكذلك قوانغتشو الصينية، التي تضم 193 ناطحة سحاب، ثم العاصمة اليابانية طوكيو وتضم 176 ناطحة سحاب، ثم كوالالمبور بماليزيا التي تضم 174 ناطحة سحاب، ثم ووهان الصينية التي تضم 169 ناطحة سحاب، وأخيراً تشونغتشينغ الصينية أيضاً حيث تسلط 145 ناطحة سحاب في تشونغتشينغ الضوء على مكانتها كمدينة رئيسة في جنوب غربي الصين.

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