دبي في قائمة أعظم 15 مدينة في العالم

المصدر: دبي - مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلَّت دبي في المرتبة الرابعة عشرة في تقرير نشرته صحيفة تليغراف عن أعظم 15 مدينة في العالم، بحسب تجارب 15 من كبار كتاب السفر.

وقالت الصحيفة البريطانية إذا كنت تفضل قضاء عطلة في التنقل بين مناطق الجذب المذهلة والنقاط السياحية التراثية، والاستمتاع بالشواطئ الرائعة والفنادق الرائعة والقليل من الرفاهية المستحقة - حتى بدون ميزانية باهظة – فدبي هي الوجهة المناسبة لك.

وتتمتع دبي بطاقة لا تنتهي، وغزارة في التألق، بمساعدة بالطبع من أشعة الشمس الوفيرة والأموال.

فهناك توجد أكثر من 200 جنسية تسمي الإمارة موطنها، كل منها يجلب ثقافته وعاداته، ما يخلق ليس فقط مجتمعاً رائعاً ومشهداً غير عادي لتناول الطعام (من مطاعمها الـ19 الحائزة على نجمة ميشلان إلى طعام الشوارع في ديرة)، ولكن أيضاً أفضل التسوق والفنون والترفيه الحي على وجه الأرض في مكان واحد.

وهذا العام، تم التصويت لدبي باعتبارها "الوجهة العالمية الأولى" في جوائز اختيار المسافرين من Tripadvisor، للمرة الثالثة على التوالي، بناء على تقييمات ملايين الزوار، كما أنها تحصل على خمس نجوم في كل مرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز