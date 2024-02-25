برج خليفة سيد شواهق الدنيا

المصدر: دبي - البيان

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قالت صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، إنّه من أكثر من 4 آلاف عام، كان الهرم الأكبر «خوفو»، صاحب السيادة كأطول مبنى في العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 146 متراً، لكن مع بناء برج خليفة في دبي، انتزع المركز الأول، وتصدر أطول المباني الشاهقة في العالم، إذ يصل ارتفاعه إلى 829 متراً. واستعرض الموقع في رسم بياني، أطول المباني منذ اكتمال بناء الهرم الأكبر في عام 2570 قبل الميلاد، حيث احتل المركز الأول برج خليفة في دبي.

وجاء بعد برج خليفة في دبي، برج سي إن، في تورنتو الكندية، الذي يبلغ ارتفاعه 553 متراً كأطول مبنى في العالم لمدة 32 عاماً، إذ يجعل المطعم الدوّار وبرج المراقبة بزاوية 360 درجة، أحد مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في العالم.

وأتى بعده في الترتيب برج أوستانكينو، الذي انتهى بناؤه في موسكو عام 1967، ويبلغ ارتفاعه 540 قدماً، وتعرض الهيكل لأضرار جسيمة بسبب حريق في عام 2000. واستعرض الموقع، مبنى إمباير ستيت في نيويورك، والذي تم الانتهاء من بنائه في عام 1931، ويبلغ ارتفاعه 443 متراً، وأصبح رمزاً لنيويورك.

وكان مبنى كرايسلر في نيويورك أيضاً، الأطول في العالم لمدة 11 شهراً، بعد اكتمال بنائه في 1930، إذ يبلغ ارتفاعه 319 متراً. وجاء بعدهم، برج إيفل، الذي انتُهي من بنائه في عام 1889، والذي بلغ ارتفاعه نحو 300 متر، ولا يزال أحد أكثر مناطق الجذب شعبية في العالم.

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