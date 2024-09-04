انطلاق العمل بثاني أطول برج في العالم بدبي

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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كشفت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» لـ«البيان» عن ارتفاع ثاني أطول برج في العالم والجاري إنشاؤه على قطعة أرض على شارع الشيخ زايد في دبي، فبعد حصولها على الموافقات المطلوبة كشف المطور العقاري في الإمارة عن أن ارتفاع البرج سيكون 725 متراً ليحل بذلك بالمرتبة الثانية عالمياً بعد «برج خليفة» الأطول في العالم عند 828 متراً.

ودشنت «عزيزي» مؤخراً أعمال البناء في مشروعها الذي يقع ضمن مناطق التملك الحر في الإمارة مقابل مركز دبي التجاري العالمي، وبالفعل مع إعلان الشركة عن ارتفاع برجها الجديد عند 725 متراً تكون بذلك تجاوزت الرقم المسجل حالياً لثاني أعلى برج في العالم، وهو برج ميرديكا 118 في ماليزيا والذي يبلغ ارتفاعه 679 متراً، وبذلك تنافس ناطحات السحاب في دبي نفسها مع هذا الإعلان الجديد.

وداخل دبي، سيتجاوز برج عزيزي الجاري تشييده ثاني وثالث أطول برجين في الإمارة، واللذين يقعان في مرسى دبي، وهما برج مارينا 101 وبرج الأميرة، اللذان تبلغ أطوالهما 425 متراً و413 متراً على التوالي.

وسيكون برج عزيزي كذلك أطول من برج فرانك مولر أيتيرنيتاس، والذي يتم حالياً إنشاؤه في مرسى دبي ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027، والذي من المقرر أن يصبح أطول برج سكني متوج بساعة في العالم، حيث سيصل ارتفاعه إلى 450 متراً. وتستثمر عزيزي نحو 6 مليارات درهم في برجها الجديد ومن المتوقع تسليمه بعد أربع سنوات في العام 2028.

وشدد مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري على الإمكانات والفرص الهائلة التي تقدمها دبي، وقال: إن دبي هي موطنه الآن، مضيفاً إن ذلك لم يخطر بباله عندما كان صديق لي في مسقط رأسه يروي له قبل 38 عاماً، قصصاً عن دبي، ويصف لي رحلاته ومغامراته التجارية في مدينة لم أكن يعرف عنها الكثير.

وأضاف: مُنذ 36 عاماً، شرعت في رحلتي التجارية الخاصة، بدءاً من بلدان رابطة الدول المستقلة، ولم أزر دبي لأول مرة إلا بعد ست سنوات من تلك البداية، أي منذ ثلاثين عاماً. وكانت تلك الزيارة كل ما كان يحتاجه لإدراك الإمكانات والفرص الهائلة التي تقدمها دبي، فقرر الانتقال إليها، لتكون هذه المدينة الاستثنائيّة مصدر إلهام لخياله ودافعاً لطموحاته كرائد أعمال ومستثمر.

وأشار إلى تشييد ثاني أطول برج في العالم، والذي تم تصميمه وتطويره من قبل شركة عزيزي للتطوير العقاري في موقع متميّز في قلب شارع الشيخ زايد بدبي.

وأكد أنه سيشكل بُعداً جمالياً استثنائياً على امتداد شارع الشيخ زايد، وإضافة حقيقية تُعزّز جماليّة أفق دبي الرائع ومكانتها المعماريّة الفريدة.

وأوضح أنّ برج عزيزي يمتاز بأكثر من مجرد ارتفاعه وموقعه، فبفضل تصميمه المبتكر وتوظيفه لأحدث اتجاهات التكنولوجيا؛ سيضم المبنى مساكن فائقة الفخامة، ومركز تسوق متعدد المستويات فريداً من نوعه، وأعلى منصة مراقبة في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق وأماكن تناول الطعام على ارتفاعات غير مسبوقة. وسيجسد فندق البرج من فئة سبع نجوم، والذي يتميز بأعلى ردهة في العالم، روح دبي من خلال تسليط الضوء على الثقافات العالمية الكبرى ضمن ديكوره الداخلي.

وقال: من المهم التأكيد أن استثمارنا في مشروع برج عزيزي لا يهدف فقط إلى الربح المالي، بل إنّ رؤيتنا لهذا المشروع هي خلق إرث دائم في دبي باعتبارها الوجهة المفضلة للعيش والزيارة.

وشدد على حكمة ورؤية قيادة دبي التي جعلت من هذه المدينة ملاذاً للمبتكرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وقال: لولا الحفاوة التي حصلت عليها في دبي لما حقّقت النجاح كرجل أعمال. كما أشاد بالدعم والمساندة التي حظيت بها شركة عزيزي للتطوير العقاري من حكومة دبي للوصول بمشروع برج عزيزي إلى هذه المرحلة.

وختم قائلاً: مع بدء أعمال تشييد برج عزيزي بوتيرة متسارعة على شارع الشيخ زايد؛ آمل أنّ الإرث النبيل الذي تركه مؤسس دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، سيُواصل دفع دولة الإمارات نحو مستويات أعلى من الازدهار والرخاء في الأعوام المقبلة.

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