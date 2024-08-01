283 مليار درهم مبيعات العقارات في دبي خلال 7 أشهر

المصدر: دبي - مشعل العباس

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واصل القطاع العقاري في دبي تحطيمه للأرقام القياسية مع تحقيقه نمواً في المبيعات بلغ 30.4%، خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، حيث سجلت المبيعات 283 مليار درهم خلال هذه الفترة، فيما تجاوزت قيمة المبيعات خلال شهر يوليو وحده حاجز الـ50 مليار درهم لأول مرة، وبذلك تعتبر أعلى قيمة شهرية على الإطلاق في تاريخ السوق العقاري في الإمارة.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2024 بلغت 283 مليار درهم نتجت عن 96,518 صفقة، بنمو 30.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، والذي بلغت فيه المبيعات 217 مليار درهم نتجت عن 72,101صفقة.

رقم تاريخي

وتظهر الأرقام المسجلة منذ مطلع العام الجاري أن السوق العقاري في دبي يتجه إلى تسجيل رقم قياسي جديد متجاوزاً بذلك الأرقام التي سجلت خلال العام 2023، والذي يعتبر الأعلى تاريخياً من حيث قيمة المبيعات السنوية، إذ تشكل مبيعات عقارات دبي خلال أول 7 أشهر من العام الجاري ما نسبته 70.5% من إجمالي مبيعات الماضي، والتي بلغت 401 مليار درهم.

إجمالي التصرفات

وسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي خلال أول 7 أشهر من العام الجاري نحو 415 مليار درهم، نتجت عن قرابة الـ 123,120 صفقة بنمو 36% مقارنة بالقيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي عند 304 مليارات درهم، والتي نتجت عن 89,824 تصرفاً.

وتوزعت التصرفات منذ بداية العام 2024 لتشمل 283 مليار درهم مبيعات نتجت عن 96,518 صفقة بيع، و104.3 مليارات درهم رهوناً عقارية نتجت عن 19,605 صفقات، و28.2 مليار درهم هباتٍ نتجت عن 4,919 صفقة.

توزيع المبايعات

وحلت منطقة الخليج التجاري في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 16.5 مليار درهم نتجت عن 6899 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 9670 صفقة بقيمة 11.2 مليار درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا عبر 1003 صفقات بقيمة 10.8 مليارات درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة عبر 2432 صفقة بقيمة 10.3 مليارات درهم، وخامساً منطقة دبي هيلز عبر 3011 صفقة بقيمة 9 مليارات درهم.

يوليو الأعلى

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال يوليو 2024 بنسبة 36.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 51 مليار درهم نتجت عن 16,495 صفقة، مقابل 37.3 مليار درهم موزعة على 11,103 صفقات في نفس الشهر من العام الماضي 2023.

وتعتبر المبيعات المسجلة خلال شهر يوليو الماضي هي أعلى قيمة مبيعات للشهر نفسه على الإطلاق، وأعلى قيمة لمبيعات شهرية في تاريخ السوق العقاري بدبي، وليتراجع شهر مايو الماضي إلى المرتبة الثانية عند 45.79 مليار درهم، وتأتي ثالثاً مبيعات شهر يونيو الماضي عند 44.9 مليار درهم، ويستقر شهر نوفمبر 2023 في المرتبة الرابعة مع مبيعات بقيمة 42 مليار درهم.

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