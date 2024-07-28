صيف ساخن لسوق العقارات في دبي وسط اهتمام عالمي قوي

المصدر: دبي - البيان

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يشهد سوق العقارات في دبي مبيعات قياسية خلال فصل الصيف الحالي وسط اهتمام عالمي قوي، قال الخبير العقاري حسين المرسومي، إن مبيعات عقارات دبي في أول شهور فصل الصيف منذ بداية يوم 21 يونيو حتى الآن من هذا العام بلغت نحو 60 مليار درهم نتجت عن نحو 19 ألف صفقة.

وتوقع المرسومي، أن تتراوح مبيعات العقارات في دبي بين 125-130 مليار درهم خلال موسم الصيف ككل، مع تفضيل العملاء من المواطنين والأجانب والمقيمين لاقتناء وحدة سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظرًا لحرارة الصيف.

وكشف أن عقارات دبي تشهد طلبًا كبيرًا من الأجانب على العقارات الفاخرة، وتبرز الجنسيات من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وهذا يظهر الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة لدى المستثمرين الدوليين.

وأكد المرسومي، أن السوق العقارية في دبي حققت نموًا إيجابيًا في النصف الأول من العام الحالي يضاف إلى السجلات القياسية المحققة في أخر 4 سنوات.

وأشار إلى أن القفزة الهائلة في القطاع العقاري جاءت بدعم الزيادة في عدد السكان، وتدفق المستثمرين والمقيمين ونمو القطاع السياحي والفندقي، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة، والتي سهلت إجراءات التأشيرات في دولة الإمارات للمستثمرين والباحثين عن عمل وإقامة، ما دفع العديد من المطورين العقاريين إلى طرح مشروعات متعددة، وفقًا لمعايير عالية الجودة تنسجم مع أفضل المواصفات العالمية، لا سيما في المناطق ذات البنية التحتية المتميزة، والتي توفر خدمات متقدمة.

وقال المرسومي، إن أسعار العقار في دبي لا تزال أقل من الأسواق العقارية المنافسة حول العالم مثل نيويورك ولندن وطوكيو، حيث تقدم الإمارة عقارات بنفس الجودة بأسعار أقل.

وذكر أن الطلب القوي ساهم في نمو أسعار العقارات بنسبة فاقت 20% على أساس سنوي خلال يونيو الحالي، متوقعًا أن يستمر الاتجاه الصعودي لسوق العقارات في دبي خلال النصف الثاني من العام.

وأشار إلى أن المطورين العقاريين يتنافسون في إطلاق المزيد من المشاريع لتلبية الطلب الكبير في السوق، هذا إلى جانب قدوم مطورين أجانب جدد لاقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة في السوق.

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