5 نصائح ذهبية للمستثمرين الجدد في سوق العقارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

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الاستثمار في العقارات بدبي يتطلب استراتيجية مدروسة وفهما لاتجاهات السوق، بحكم أن الاستثمار العقاري ليس مجرد عملية شراء وبيع.

وحدد المستشار العقاري طارق الشحي، 5 نصائح ذهبية لدخول المستثمرين الجدد إلى سوق العقارات الواعد في دبي، باعتباره واحد من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم بفضل بنيته التحتية المتطورة واقتصاده القوي.

1-تحليل السوق وفهم الاتجاهات

قبل اتخاذ أي خطوة، ينبغي على المستثمرين الجدد فهم الاتجاهات الاقتصادية والسوقية من حيث المناطق التي تشهد زيادة في الطلب، ومعدلات النمو بشكل ملحوظ في القطاعات العقارية.

على سبيل المثال، أضاف الشحي إذا كان هناك مشروع ببنية تحتية كبيره قيد الإنشاء في منطقة ما، فقد يؤثر ذلك بشكل إيجابي على قيمة العقارات في المنطقة المحيطة.

2 -اختيار الموقع الإستراتيجي

تابع الشحي، إن اختيار الموقع هو من أهم العناصر في نجاح الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن هناك بعض المناطق مثل (دبي الجنوب) مطار آل مكتوم الدولي، له قيمه قوية ومستقبل سوقي واعد.

3- التعاون مع مستشارين عقاريين مرخصين من دائرة الأراضي والأملاك.

نوه الشحي بـأن النصيحة الهامة التي يمكن أن نقدمها هي الاستعانة بالمستشارين العقاريين، فسوق العقارات في دبي ديناميكي وسريع التطور، ومعرفة مستشار عقاري ذو سمعة طيبة ضرورة لتقديم رؤى عميقة حول السوق واتجاهاته.

4- التخطيط المالي وإدارة الاستثمار

أضاف الشحي، أنه يجب على المستثمرين معرفة ودراية العوائد المحتملة على استثماراتهم بدقة، بما فيها حساب متوسط العوائد الإيجارية، وفهم التكاليف التشغيلية «رسوم الخدمات» الصيانة وإدارة العقار، ومن ثم وضع خطة مالية تضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمار والتدفق النقدي.

5- الإطلاع على العوامل القانونية واللوائح

ذكر الشحي أنه من الضروري أن يكون المستثمر على دراية كاملة بجميع القوانين والإجراءات المتعلقة بعملية الشراء، منوهاً بأن أي خطأ يمكن أن يكلف الكثير.

في المجمل، أكد الشحي، أن دخول سوق العقارات في دبي سيكون خطوة مربحة للغاية للمستثمرين، إذا ما تم التخطيط له بشكل صحيح، من خلال تحليل السوق، واختيار الموقع الإستراتيجي والمطور وإدارة التمويل بعقلانية وفهم القوانين المحلية.

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