30 ألف مليونير جديد في الإمارات بحلول 2028

المصدر: دبي ـ مصطفى درويش

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توقع تقرير الثروة العالمي الذي يصدره بنك «يو بي إس» أن يبلغ عدد المليونيرات، الذين تزيد قيمة أصولهم على مليون دولار في الإمارات، 232,067 مليونيراً بحلول عام 2028، وذلك من أصل 202,201 مليونير متواجدين حالياً في الدولة، بزيادة قدرها 30 ألف مليونير (29,866) أو بنسبة 15%، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وكانت «هينلي آند بارتنرز» توقعت مؤخراً تدفقاً صافياً قياسياً يصل إلى 6700 مليونير إلى الإمارات العام الجاري، وهو الأعلى بين جميع دول العالم.

كما نمت الثروة في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16% خلال الفترة من 2000 إلى 2010 وبنسبة 4% خلال الفترة بين 2010 إلى 2023. ومنذ عام 2008، ارتفع متوسط الثروة بنسبة 122% تقريباً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و110% في الأمريكتين ونحو 41% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي عام 2023، كان المليونيرات في العالم يمثلون 1.5% من السكان البالغين. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد، حيث بلغ عددهم حوالي 22 مليون شخص (أو 38% من الإجمالي). وجاءت الصين في المركز الثاني بما يزيد قليلاً على ستة ملايين، وهو ما يقرب من ضعف العدد في المملكة المتحدة، التي جاءت في المركز الثالث.

ومن المتوقع أن تتحول ملكية حوالي 83 تريليون دولار من الثروات خلال الـ20 إلى 25 عاماً القادمة.

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