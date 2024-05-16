غرفة دبي العالمية تستقطب 8 شركات متعددة الجنسيات في الربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

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حققت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أداءً لافتاً خلال الربع الأول 2024 على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، ودعم توسع الشركات العاملة بالإمارة في الأسواق العالمية، وذلك بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ونجحت الغرفة في استقطاب 37 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة خلال الربع الأول من العام مقارنة بـ25 شركة تم استقطابها ذات الفترة من 2023، بنمو قدره 48%، مما يجسد تنامي الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة عالمياً، وريادتها كوجهة مفضلة للأعمال والشركات في كافة القطاعات.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 8 شركات متعددة الجنسيات، مقارنة بـ5 شركات تم استقطابها في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو يبلغ 60%، إضافة إلى 29 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 45% مقارنة بـ20 شركة في نفس الفترة من 2023.

وأسهمت الغرفة من خلال مبادراتها المتنوعة خلال الربع الأول بدعم توسع 21 شركة عاملة بدبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها، إضافة إلى إبرام مشاريع مشتركة مع جهات محلية، وبالمقارنة مع 7 شركات تم دعم توسعها خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 200%.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «نواصل الارتقاء بجهودنا لاستقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين إلى الإمارة، بالتوازي مع تحفيز انطلاق الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية الواعدة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف: «تسهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة التي بلغ عددها 31 مكتباً بدور مركزي في الترويج لدبي كمدينة مثالية للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وتخصصاتها، بالتوازي مع توفير الدعم اللازم لمجتمع الأعمال المحلي في دبي للاستفادة من الفرص في الأسواق الخارجية، وتعد هذه المكاتب جزءاً لا يتجزأ من خططنا لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالمية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وقاعدةً للتوسع إلى أسواق العالم».

وضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، نظّمت غرفة دبي العالمية خلال الربع الأول فعاليتين لشركات القطاع الخاص بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتجارة المتاحة في السنغال والمغرب، إضافة إلى فيتنام وإندونيسيا. وتتيح المبادرة لمجتمع الأعمال في دبي فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المختارة، حيث يطلع المشاركون في الفعالية على معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها، مع تلقّي التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير البيانات السوقية والقطاعية وصولاً إلى تأسيس الشركات وإبرام الشراكات الاقتصادية والصفقات التجارية.

وتشكل المخرجات نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

كما شهد الربع الأول عقد لقاء موسعاً مع رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة، وذلك بهدف دعم جهودهم للتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة للارتقاء بتنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية. ونظّمت غرفة دبي العالمية في فبراير على هامش معرض جلفود، لقاء أعمال استقطب 400 ممثل لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات.

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