الإمارات الـ10 عالمياً بين أفضل وجهات العمل والعيش للمغتربين

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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احتلت الإمارات المركز العاشر بين أفضل الوجهات للعيش والعمل للوافدين، بحسب النسخة الحادية عشرة من استطلاع «إكسبات إنسايدر»، الذي تجريه شبكة إنترنيشنز العالمية، وهو أكبر استطلاع في العالم لآراء المغتربين، وشارك فيه أكثر من 12 ألف وافد من جميع أنحاء العالم بأفكارهم وخبراتهم عن العيش والعمل في الخارج.

وجاءت الإمارات في هذا المركز المتقدم بناءً على آراء المغتربين فيما يتعلق بجودة الحياة، وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج، والتمويل الشخصي، ومؤشر أساسيات المغتربين، الذي يغطي الحياة الرقمية، وموضوعات الإدارة، والإسكان، واللغة. وفي المؤشرات الفرعية، احتلت الإمارات المركز الثالث في جودة الحياة، والسادسة في بيئة العمل بالخارج، وحصدت المركز الأول في أساسيات المغتربين، والسادس عشر في سهولة الاستقرار.

ويمثل هذا العدد الضخم من المستطلعة آراؤهم 175 جنسية تعيش في 174 دولة أو إقليماً. وقالت شبكة «إنترنيشنز»، إن «إكسبات إنسايدر» يمثل فرصة ثرية لمعرفة تجربة المغتربين، بدءاً من الأيام الأولى للاستقرار وحتى بناء حياة في بلد أجنبي.

وتصدرت بنما التصنيف العالمي، بينما احتلت المكسيك وإندونيسيا المركزين الثاني والثالث على التوالي، حسبما ذكرت الشبكة العالمية. واحتلت إسبانيا وكولومبيا المرتبتين الرابعة والخامسة على المؤشر، كما جاءت في المراكز العشرة الأولى تايلاند والبرازيل وفيتنام والفلبين.

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