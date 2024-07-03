7000 عرض ترويجي ونشاط مجاني في «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان المدينة وزوارها أكثر من 7000 عرض ونشاط مجاني يمكن الاستمتاع بها بأفضل قيمة، وهو ما يساعد الجميع على قضاء عطلة صيفية لا تُنسى.

ويمكن للعائلات والأصدقاء والأزواج والباحثين عن أفضل قيمة وعشاق المغامرات الاستمتاع بأفضل قيمة طوال مفاجآت صيف دبي، سواء كان ذلك مع العروض المجانية للأطفال، أو العروض الترويجية المخصصة للأزواج وسكان دولة الإمارات في الفنادق والأماكن السياحية، أو الفعاليات الترفيهية المجانية للعائلات في عالم مدهش، أو العروض الخاصة بموسم الصيف من باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر والتي تقدم 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً»، بالإضافة إلى عروض التسوق التي لا تقبل المنافسة، والعروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق، أو تجارب تناول الطعام بأفضل الأسعار. ويمكن للسكان والزوار استكشاف مجموعة من الأماكن الرائعة في دبي بأفضل تكلفة.

تخفيضات حصرية

تقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتوفير أكثر من 270000 درهم في المرافق الترفيهية الرائدة ومناطق الجذب المخصصة للأطفال على مستوى المدينة.

ويبلغ سعر الباقة 195 درهماً فقط وتشمل مجموعة من العروض الترويجية الحصرية التي يمكن الاستفادة منها طوال أيام الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء. ويمكن لمستخدمي الباقة مشاركة قسائم عروض «اشتر واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع ما يصل إلى ثلاثة أصدقاء، مما يحقق المزيد من التوفير والمرح في مفاجآت صيف دبي.

عروض لجميع أفراد العائلة

وستستمتع العائلات بتجارب صيفية لا تنسى، وعروض إقامة فندقية مذهلة، وعطلات ممتدة في فنادق ومنتجعات دبي، ومناطق الجذب الرائعة، ووجهات الترفيه الشهيرة مع عروض مجانية للأطفال حتى 1 سبتمبر. ويمكن للعائلات في مختلف أنحاء المدينة الاستمتاع بعطلات لا تنسى وتجارب إقامة بأفضل تكلفة، كما يحظى الأطفال بفرصة الاستمتاع بالألعاب وتناول الطعام مجاناً. وتنطبق عروض مجانية للأطفال على المئات من مناطق الجذب المفضلة، بما في ذلك المتنزهات الترفيهية والوجهات السياحية وأفضل الفنادق على مستوى المدينة.

ويمكن للعائلات الاستفادة من الأسعار الخاصة في ليغولاند دبي، ومتحف مدام توسو دبي، وذا فيو آت ذا بالم، وعالم آية، بالإضافة إلى عروض الإقامة الفندقية في كل من فندق سوفيتل دبي شاطئ جميرا، وذا بالاس داون تاون دبي، وفندق لابيتا، وفندق العنوان فاونتن فيوز، وغيرها الكثير.

وتقدم مفاجآت صيف دبي الكثير من العروض الترويجية المخصصة للأزواج والتي تشمل تجارب العطلات والعناية بالصحة والمأكولات والمشروبات، وعروض الفنادق الفاخرة والاقتصادية التي تناسب جميع الميزانيات.

الفنادق والمعالم السياحية

وتساعد عروض مفاجآت صيف دبي سكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على الاستمتاع بالمزيد من التجارب الصيفية التي لا تُنسى، حيث ترحب الفنادق والمعالم السياحية بسكان المنطقة لاستكشاف وجهات جديدة بأسعار رائعة.

وتشمل مئات العروض الفندقية عرض «احجز ليلة واحصل على الأخرى مجاناً» في فندق ون آند أونلي رويال ميراج، وتخفيضات على أسعار الغرف والمأكولات والمشروبات في منتجع وسبا باب الشمس، بالإضافة إلى رصيد يومي بقيمة 250 درهماً، ويقدم فندق فيرمونت النخلة تخفيضات تصل إلى 25 بالمئة على أسعار المأكولات والمشروبات و20 بالمئة على خدمات السبا، أما فندق وشقق كمبينسكي بالم جميرا ريزيدنس فيقدم أسعاراً رائعة للغرف مع ترقيات مجانية ووجبات إفطار.

وتشمل المعالم السياحية التي يمكن زيارتها بأسعار خاصة لسكان الدولة متحف مدام توسو دبي، حيث يمكن الحصول على تذكرة دخول مقابل 115 درهماً بدلاً من 150 درهماً، فيما تقدم سيلفر كويت لتأجير اليخوت والقوارب تخفيض يصل إلى 40 بالمئة على الحجوزات الجماعية.

ويمكن للعائلات زيارة دبي باركس آند ريزورتس والاستمتاع بعرض الدفع لدخول أحد المتنزهات ودخول متنزه آخر مجاناً. كما سيحظى الأزواج بفرصة مشاهدة دبي من السماء مع مغامرة باراموتور ديزرت بسعر 799 درهماً بدلاً من 950 درهماً، أو يمكن للزوار العودة بالزمن إلى الوراء والتعرف على تاريخ دبي في متحف الشندغة، مع عرض اشترِ تذكرة واحصل على الأخرى مجاناً خلال مفاجآت صيف دبي.

فعاليات احتفالية كبرى

ويقدم عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، الكثير من المرح للآباء والأمهات والأطفال، حيث يحتفل هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه. ويمكن للعائلات والأطفال الدخول مجاناً إلى عالم مدهش والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي، مع فعاليات الترفيه الحي، وورش العمل المفيدة، وغيرها الكثير.

وتدور التجارب التي يقدّمها عالم مدهش هذا العام حول المغامرات التي يقوم بها مدهش ودانة طوال فصول السنة، ويشمل ذلك أكثر من 170 لعبة وتجربة جديدة مثل حديقة الألعاب المطاطية الجديدة كلياً، وغير ذلك الكثير. ويفتح عالم مدهش أبوابه من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.

عروض مراكز التسوق

وتقدم مراكز التسوق الشهيرة ووجهات البيع بالتجزئة النابضة بالحياة في دبي، الكثير من العروض الترويجية المذهلة، والتي تضمن للجميع العثور على منتجاتهم المفضلة بأسعار خاصة. ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من تنزيلات موسم الصيف التي تستمر حتى يوم 1 سبتمبر، وتقدم 10 أسابيع من العروض الترويجية التي لا تقبل المنافسة في مراكز ووجهات التسوق في مختلف أنحاء دبي، مع تخفيضات تصل إلى 75 بالمئة على أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر.

وتعمل مراكز التسوق المشاركة على تحسين تجربة التسوق من خلال العديد من السحوبات التي تتيح للمتسوقين فرص الفوز بجوائز مذهلة مثل مليون نقطة «شير» في مراكز التسوق المشاركة والتابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وقلادة وأقراط رائعة من الألماس عيار 22.2 قيراطاً مزينة بالذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً للمتسوقين في وافي سيتي، ونقاط «تيكت» بقيمة 10000 درهم لدى المتاجر المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى سيارتي ليكزس RX350h الهجينة متعددة الاستخدامات عند التسوق في دبي فستيفال سيتي مول، وجوائز نقدية بقيمة 5000 درهم عند التسوق في ميركاتو وتاون سنتر، وجوائز يومية فورية، وغيرها الكثير. وتوفر العروض الأسبوعية الحصرية للمتسوقين فرصة لتحقيق أقصى استفادة من تجربة التسوق بأفضل الأسعار.

وتقدم المفاجآت اليومية تجربة أخرى رائعة لعشاق التسوق من 2 يوليو وحتى 4 أغسطس، مع 34 يوماً من المفاجآت اليومية عبر العلامات التجارية المتخصصة في الرياضة، والأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية. ويمكن لعشاق التسوق متابعة قنوات مفاجآت صيف دبي على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها. تتوفر العروض الخاصة على المنتجات حتى نفاد الكمية.

عروض المأكولات والمشروبات

وتقدم مفاجآت صيف دبي أيضاً العديد من العروض على المأكولات والمشروبات في مختلف أنحاء المدينة، حيث تنطلق الدورة الافتتاحية من فعالية نكهات الصيف من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس، وتتيح لعشاق الطعام فرصة الاستمتاع بتخفيضات مذهلة في 100 مطعم مناسب للعائلات في دبي، وذلك بنسبة 20 بالمئة لضيفين وتصل إلى 30 بالمئة لأربعة ضيوف.

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