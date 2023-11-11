«إمباور» تستضيف قمة تبريد المناطق خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن مشاركتها النوعية في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، من خلال استضافة «قمة تبريد المناطق 2023» في المنطقة الخضراء، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق في الخامس من ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي، بحضور ومشاركة أقطاب صناعة تبريد المناطق من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المؤسسة إلى أن أجندة جلسات القمة، تهدف إلى إبراز دور تبريد المناطق في تحقيق كفاءة الطاقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدور الريادي الملموس الذي تلعبه في مواجهة مخاطر التغير المناخي ومقدرتها الفائقة على حماية الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الدور البارز لدولة الإمارات في تبني حلول التبريد المستدامة، حيث تم اختيار دبي «المدينة الرائدة» لتبريد المناطق من قبل الأمم المتحدة.

ويشمل برنامج قمة تبريد المناطق حلقات نقاشية متنوعة وغنية بموضوعات مختلفة، أبرزها انتقال الطاقة والحلول منخفضة الكربون والسياسات الملائمة لتبريد المناطق وتمويل البنية التحتية، وغيرها من مواضيع تتماشى مع البرنامج الرئيس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول انتقال الطاقة، والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات مهمة في إزالة الكربون من قطاع التبريد.

كما ستتضمن القمة نقاشات معمقة ومتنوعة حول أهمية تبريد المناطق، ودورها الرائد والملموس في مواجهة التغير المناخي، بما في ذلك تقليل استهلاك الطاقة وقدرتها الفائقة على حماية الموارد الطبيعية، الذي يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويساعد على تعزيز نشر وترسيخ قيم الاستدامة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، العضو الفخري لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي: تحظى قمة تبريد المناطق بأهمية كبيرة، سواء من حيث نوع المشاركة، أو حجمها الذي يتجلى بحشد كبار اللاعبين في صناعة تبريد المناطق العالميين من مختلف دول العالم، ما يمكن الإمارات من الاستثمار في الاقتصادات الإقليمية والناشئة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، باعتبارها أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاقية باريس، وباعتبارها الرائدة في صناعة تبريد المناطق.

وأضاف: نحن ملتزمون بدعم أي جهود للانتقال إلى التبريد المستدام الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز التزامنا بتعزيز حلول تبريد المناطق محلياً وعالمياً.

من جانبه، عبّر روب ثورنتون الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق، عن فخر أعضاء الجمعية بمواصلة التعاون المثمر مع «إمباور»، لا سيما في المشاركة الفاعلة في حدث بضخامة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، موضحاً أن مثل هذا الحدث الأكبر من نوعه في العالم، يعد محطة مهمة، ويعطي لدولة الإمارات، الأفضلية في صياغة فرصة تاريخية فريدة لتحقيق تقدم فعلي في مجال العمل المناخي، وبناء مستقبل أفضل للجميع، بالتعاون مع دول العالم.

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