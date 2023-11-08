مجموعة الفطيم شريك استراتيجي للنقل الكهربائي في مؤتمر الأطراف "كوب 28"

المصدر: البيان

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تنطلق في 30 نوفمبر الجاري فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر 2023. وسيجمع المؤتمر الدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"، بالإضافة إلى آلاف الخبراء، والإعلاميين، والناشطين في مجال المناخ، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي الشركات، والمؤسسات غير الحكومية، بهدف مناقشة سبل مواجهة أزمة المناخ التي يتزايد أثرها السلبي حول العالم.

وتعزيزاً لإلتزامها الراسخ بمعايير الاستدامة، أعلنت "مجموعة الفطيم"، وهي إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية في الشرق الأوسط والرائدة في قطاع السيارات، عن مشاركتها بصفة "شريك استراتيجي للنقل الكهربائي" في مؤتمر (كوب 28). وتعدّ هذه المبادرة شهادة بارزة على الدور الحيوي والرائد الذي تؤديه المجموعة على امتداد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، كما تعكس دعمها المستمر لحلول النقل المستدام.

فعلى سبيل المثال، تطمح "مجموعة الفطيم للسيارات"، وهي أحد الأقسام الرئيسية في "مجموعة الفطيم"، إلى توفير 50% من مركبات الطاقة الجديدة، وتركيب 10% من محطات الشحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030.

وفي هذه المناسبة، قال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: "تتماشى شراكة "مجموعة الفطيم" مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام." وأشار إلى أن دولة الإمارات قد أرست معايير جديدة في مجال الاستدامة، وقدمت مثالاً يحتذى به للشركات كافة، فهي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت وصادقت على معاهدة باريس للمناخ، إلى جانب إعلانها عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف: "إن مستقبل الأعمال والشركات مرتبط بحماية البيئة على كوكبنا، وانطلاقاً من دور "مجموعة الفطيم" كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع السيارات بدولة الإمارات، فإن مسؤوليتنا تفرض علينا مواصلة الالتزام بأهداف واضحة وقوية في مجال الاستدامة، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات الخاصة بالعمل المناخي".

توفير حلول النقل المستدام لمؤتمر (كوب 28)

في إطار الشراكة الاستراتيجية، تقدم "مجموعة الفطيم للسيارات" أسطولاً مكوناً من 370 مركبة كهربائية خلال مؤتمر (كوب 28)، تشمل سيارات للركاب وحافلات وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تركيب محطات الشحن الكهربائي الخاصة بها (Charge2Moov) للمؤتمر.

وعلى مدار الفعالية، ستقوم "مجموعة الفطيم للسيارات" بعرض محفظتها التجارية من حلول النقل الكهربائي، وذلك في الجناح الخاص بها في المنطقة الخضراء من مؤتمر (كوب 28). ويستضيف الجناح مجموعة طرازات المركبات الكهربائية المتطورة من محفظة "مجموعة الفطيم للسيارات". ويتضمن الجناح أيضاً مساحة مخصصة لعرض منظومة المركبات الكهربائية المتكاملة التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، بدءاً من المركبات الكهربائية المعروضة، ووصولاً إلى صالة العرض للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب خدمات ما بعد البيع المبتكرة وتقنيات التدريب على الصيانة.

كما تستضيف "مجموعة الفطيم السيارات"، في المنطقة الخضراء وضمن جناحها الخاص، جلسات نقاشية رئيسية تتناول أهمية إزالة الكربون بالنسبة لشركات الأعمال، وكيفية التزام الشركاء بالممارسات المستدامة على امتداد سلاسل الإمداد الخاصة بهم.

ومن جانبه، قال بول ويليس، رئيس "مجموعة الفطيم للسيارات": "يتعين علينا اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة أزمة المناخ، لا سيما ضمن قطاع السيارات، حيث يعد النقل البري مساهماً رئيسياً في انبعاثات الغازات الدفيئة. نحن ندرك حجم المسؤولية على عاتقنا بصفتنا رواد قطاع السيارات، ومدى أهمية التحول نحو اعتماد حلول أكثر استدامة في مجال السيارات، مما يسهم في استمرارنا بتلبية احتياجات النقل المتزايدة للسكان، فضلاً عن تحقيق أهداف العمل المناخي. كما يتعين علينا اعتماد منظور شامل للقطاع، واستكشاف أساليب مبتكرة لتطوير منظومة المركبات الكهربائية الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الرائدة التي من شأنها أن تدعم التحول المستدام.

دعم مساعي حلول النقل الصديقة للبيئة في دولة الإمارات

تركز "مجموعة الفطيم للسيارات" منذ سنوات عديدة على قيادة جهود التحول نحو حلول النقل الصديقة للبيئة في دولة الإمارات. كما كانت المجموعة سبّاقةً في اعتماد أنظمة الدفع البديلة في قطاع النقل العام بدولة الإمارات، وتوفير مجموعة من خيارات النقل المستدام لعملائها في الدولة.

وعملت "مجموعة الفطيم للسيارات" في العامين الماضيين على تسريع عملية التحول من خلال العديد من المبادرات الرائدة، بما في ذلك إنشاء شركة جديدة مخصصة تحت اسم "شركة الفطيم للنقل الكهربائي"، وتطوير منظومة شاملة للسيارات الكهربائية تشمل العلامات التجارية الرائدة عالمياً، مع بنية تحتية لمحطات الشحن، وتقديم الخدمات المالية وخدمات التأجير مخصصة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى أول مركز تدريب معتمد من الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية لتقديم خدمات دعم ما بعد البيع في المنطقة.

ووقعت "مجموعة الفطيم للسيارات" مؤخراً اتفاقية "شراكة استراتيجية" مع هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات خلال القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة (UITP) في برشلونة، لدعم شبكة النقل المستدامة الخاصة بالهيئة، واستراتيجية مواصلات عامة خالية من الانبعاثات في دبي 2050. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم "مجموعة الفطيم للسيارات" بنشر أسطول من المركبات الكهربائية والهجينة لاستخدامها في المؤتمرات والفعاليات الهامة في دبي على مدى ثلاث سنوات.

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