تعاون بين «إكبا» ومجموعة الرستماني في مجال الزراعة المستدامة

المصدر: دبي ـ البيان

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اتفق المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» ومجموعة الرستماني على بناء وتطوير مرافق التدريب والبحوث في المقر الرئيسي للمركز، وذلك لتقديم برامج تنمية القدرات التي تتناسب مع احتياجات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والعالمي. وسوف تسهم الاتفاقية في بناء مساحة تعليمية وتدريبية مخصصة للمزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين وغيرهم من المتخصصين في الزراعة والمجالات ذات الصلة.

وقع مذكرة التفاهم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لمركز «إكبا»، وحسن عبدالله الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: يمثل تطوير القدرات والبحوث الزراعية أحد أهم التوجهات لدولة الإمارات من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتطوير قطاع غذاء مستدام. وتركز الدولة على هذا القطاع تحديداً في دعم جهودها المناخية والبيئية المحلية والعالمية لقدرتها على خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاج من المحاصيل. لذلك أطلقنا «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» ليكون على رأس مناقشاتنا خلال المؤتمر الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، والذي من خلاله ندعو العالم للتوقيع على «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» لزيادة التعهدات العالمية للاستثمار في تلك النظم والمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.

وأضافت: سعداء بالتعاون بين «إكبا» ومجموعة الرستماني، الذي يخدم توجهاتنا في ترسيخ نظم زراعة حديثة، ونشيد بالشراكة التي تفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوظيف الطاقات والموارد لبناء قطاع زراعي قائم على الاستدامة في الإمارات. كما يسهم هذا التعاون في تحقيق رؤية الإمارات الرامية إلى تدريب الكفاءات المتسلحة بالعلم والمعرفة والتجارب لتحويل هذه التوجهات إلى واقع مثمر الآن وفي المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم مجموعة الرستماني الدعم لبناء مركز تدريب متخصص ومرفقين للبحوث في إكبا، مما يعزز من الإمكانات العلمية للمركز وزيادة فرص ومجالات تنمية القدرات التي يقدمها.

من جانبها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة الرستماني للارتقاء ببرامج تنمية القدرات في مركزنا إلى مستوى جديد، حيث سيوفر الدعم المالي المقدم من المجموعة لـ«إكبا» على تلبية احتياجات عدد كبير من المستفيدين من دولة الإمارات وبلدان أخرى حول العالم. كما تتماشى هذه المبادرة مع الأجندة المحلية والدولية لدولة الإمارات لضمان الاستدامة البيئية وتعزيز الزراعة المستدامة من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا.

بدوره، قال مروان عبدالله الرستماني: نفتخر ونتشرف بالتعاون مع «إكبا» في العمل على أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدولة الإمارات في مجال الزراعة المستدامة. هذه الاتفاقية تهدف نحو دعم الاستدامة البيئية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لوطننا المعطاء وذلك عن طريق استخدام أحدث التطورات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا.

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