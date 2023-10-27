«مجموعة الفطيم» شريك استراتيجي للنقل الكهربائي في «كوب 28»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «مجموعة الفطيم»، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية في الشرق الأوسط والرائدة في قطاع السيارات، عن مشاركتها بصفة «شريك استراتيجي للنقل الكهربائي» في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

تأتي مشاركة «مجموعة الفطيم» في هذا الحدث العالمي كشهادة بارزة على الدور الحيوي والرائد الذي تؤديه المجموعة على امتداد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، فضلاً عن التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة.

وقال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: تتماشى شراكة «مجموعة الفطيم» مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قد أرست معايير جديدة في مجال الاستدامة، وقدمت مثالاً يحتذى به للشركات كافة، فهي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت وصادقت على معاهدة باريس للمناخ، إلى جانب إعلانها عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف: إن مستقبل الأعمال والشركات مرتبط بحماية البيئة على كوكبنا، وانطلاقاً من دور «مجموعة الفطيم» كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع السيارات بدولة الإمارات، فإن مسؤوليتنا تفرض علينا مواصلة الالتزام بأهداف واضحة وقوية في مجال الاستدامة، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات الخاصة بالعمل المناخي.

وتطمح «مجموعة الفطيم للسيارات»، أحد الأقسام الرئيسية في «مجموعة الفطيم»، إلى توفير 50% من مركبات الطاقة الجديدة، وتركيب 10% من محطات الشحن في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، تقدم «مجموعة الفطيم للسيارات» أسطولاً مكوناً من 370 مركبة كهربائية خلال مؤتمر (كوب 28)، تشمل سيارات للركاب وحافلات وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تركيب محطات الشحن الكهربائي الخاصة بها (Charge2Moov) للمؤتمر.

وعلى مدار الفعالية، ستقوم «مجموعة الفطيم للسيارات» بعرض محفظتها التجارية من حلول النقل الكهربائي، وذلك في الجناح الخاص بها في المنطقة الخضراء من مؤتمر (كوب 28). ويستضيف الجناح مجموعة طرازات المركبات الكهربائية المتطورة من محفظة «مجموعة الفطيم للسيارات». ويتضمن الجناح أيضاً مساحة مخصصة لعرض منظومة المركبات الكهربائية المتكاملة التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، بدءاً من المركبات الكهربائية المعروضة، ووصولاً إلى صالة العرض للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب خدمات ما بعد البيع المبتكرة وتقنيات التدريب على الصيانة.

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