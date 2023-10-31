برج خليفة يتصدر بإيرادات التذاكر عالمياً

المصدر: (دبي – نهى حوّا)

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يواصل برج خليفة ترسيخ مكانته عالمياً في إيرادات مبيعات التذاكر، فيما توقعت شبكة «باونس» أن يتبوأ 2023، وللعام الثاني، مرتبة الصدارة في تحقيق أكبر عائدات من إيرادات التذاكر، متفوقاً على معالم العالم الشهيرة، وأن يحتل المركز السادس في المعلم الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وأفادت الشبكة الأمريكية، بأن نتائج تحليلها لمعالم العالم الأكثر شعبية والأكثر ربحاً، تم التوصل إليها بناء على مجموعة متنوعة من العوامل، تشمل أعداد الزوار السنوية، وأسعار الدخول، وتقييمات «تريب أدفايزر» ومنشورات «إنستغرام» وغيرها.

وتفوق برج خليفة على معالم العالم بإيرادات مبيعات التذاكر، بعد تحليل أسعار الدخول وأعداد الزوار للمعالم الأكثر شعبية في العالم، حيث إنه مع تذكرة دخول عامة تبلغ حوالي 41 يورو (37 دولاراً)، ومع أكثر من 17 مليون زائر للمعلم عام 2022، من المتوقع أن يحقق برج خليفة هذا العام نحو 697 مليون يورو (748 مليون دولار)، أي حوالي 2.7 مليار درهم من مبيعات التذاكر فقط.

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