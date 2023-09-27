توقعات بـ 40.8 مليار دولار إيرادات سياحية في 2023

المصدر: أبوظبي- وام

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سجل القطاع السياحي في الدولة، أداء استثنائياً خلال العام الجاري عكسته النتائج والمؤشرات الصادرة عن أبرز المرجعيات الدولية المتخصصة.

وتحتفي الإمارات اليوم بـ«يوم السياحة العالمي» حيث يواصل قطاعها السياحي التألق وصولاً إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن تحقق الإمارات نمواً بإيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023، يقدر بـ40.8 مليار دولار وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة مع العام الماضي.

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