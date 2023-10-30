«سافرون»: دبي الخامسة عالمياً على مؤشر العلامات التجارية للمدن

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفظت دبي بصدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدمت مركزاً واحداً في ترتيبها العالمي على «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2023»، الصادر أمس عن مؤسسة «سافرون» البريطانية للخدمات الاستشارية، بالمقارنة مع المركز السادس عالمياً، الذي نالته في إصدار العام الماضي من نفس المؤشر.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية أبرز مدن العالم التي استطاعت أن تبني لنفسها علامات تجارية قوية في عدة قطاعات، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع السياحة.

وحصلت دبي هذا العام على 52.60 درجة من أصل 100 درجة هي النهاية العظمى التي يمنحها المؤشر لكل مدينة في تقييم قوة علامتها التجارية، بالمقارنة مع 50.06 درجة نالتها في «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2022»، الأمر الذي يعكس التقدم المُطرد الذي تحققه دبي من عام لآخر على صعيد الارتقاء بعلامتها التجارية.

وتفوقت دبي على كافة المُدُن الأوروبية عدا لندن وباريس، كافة المُدُن الأميركية عدا نيويورك، وكافة المُدُن الآسيوية عدا طوكيو.

وكانت صدارة المؤشر هذا العام من نصيب نيويورك، التي قفزت إليها من المركز الرابع الذي نالته في إصدار العام الماضي من المؤشر.

وبلغ رصيد نيويورك في تقييم قوة علامتها التجارية هذا العام 77.80 درجة، بالمقارنة مع 50.82 درجة في إصدار العام الماضي. واحتفظت لندن بالمركز الثاني، فيما تراجعت طوكيو من الصدارة في العام الماضي إلى المركز الثالث هذا العام، كما تراجعت باريس مركزاً واحداً لتنال هذا العام المركز الرابع.

وجاءت سنغافورة، لوس أنجلوس، هونغ كونغ، سان فرانسيسكو، وبرشلونة في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن أبو ظبي تصدرت اقليمياً ونالت المركز الخامس عالمياً هذا العام على مؤشر فرعي ضمن «مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2023»، وهو مؤشر «المدن الواعدة».

ويرصد هذا المؤشر الفرعي أبرز مُدُن العالم الناشئة التي تجمع بين ميزتي الالتزام والمشاركة الفاعلة على الساحة العالمية.

ولم تتفوق على أبوظبي في هذا المؤشر سوى شنغهاي، بكين، ساوباولو، وميلانو، والتي نالت المراكز من الأول إلى الرابع، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز