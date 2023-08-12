«نيوز تراكس» ترصد 15 وجهة عالمية حصرية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سلطت شبكة «نيوز تراكس» News Track الإعلامية الهندية البارزة الضوء على تجارب فريدة لا يمكن رؤيتها إلا في دبي، التي تشتهر بناطحات السحاب الشاهقة، ومراكز التسوق الفخمة.

وبحسب التقرير تزخر دبي ببعض من أغلى العروض في العالم، وأكثرها حصرية، إذ لا يمكن العثور عليها إلا في هذه المدينة الفاخرة، وجاء ترتيب المعالم كالتالي:

1. برج خليفة: مرتفعات مميزة من الفخامة

يهيمن برج خليفة المذهل على سماء دبي، وهو أطول مبنى في العالم. تقف هذه الأعجوبة المعمارية على ارتفاع مذهل، وتضم شققاً فخمة للغاية، وفنادق راقية، ومنصات مراقبة، توفر إطلالات بانورامية على معالم المدينة.

2. جزيرة نخلة جميرا: عجائب من صنع الإنسان

نخلة جميرا أعجوبة هندسية، عبارة عن أرخبيل اصطناعي على شكل شجرة نخيل. إنها موطن للفلل والمنتجعات والشواطئ الخاصة الحصرية، يقدم هذا المعلم دليلاً على اتجاه دبي نحو اختراق حدود الفخامة.

3. صراف آلي للذهب

فقط في دبي يمكنك العثور على أجهزة الصراف الآلي، التي تصرف سبائك الذهب والعملات المعدنية، حيث تلبي هذه الآلات المتألقة احتياجات النخبة، الذين يبحثون عن طرق فريدة، وباهظة للاستمتاع بالمعدن الثمين.

4. دبي مول: جنة المتسوقين

دبي مول ليس مجرد مركز تسوق، إنه ملاذ فاخر لأولئك الذين يبحثون عن العلامات التجارية الراقية، والأشياء الفريدة. من متاجر المصممين إلى صالات عرض السيارات الغريبة.

5. تجارب مخصصة في برج العرب

يقدم فندق برج العرب، الذي غالباً ما يوصف بأنه الفندق الوحيد من فئة سبع نجوم في العالم، مجموعة من التجارب الباهظة. من تناول الطعام تحت الماء، إلى مهبط طائرات الهليكوبتر، الذي يتحول إلى ملعب تنس.

6. أسطول فاخر من السيارات الفارهة

شوارع دبي عبارة عن موكب للسيارات الفاخرة- بوجاتي، لامبورغيني، ورولز رويز بكثرة، إن افتتان المدينة بالسيارات عالية الفخامة والسرعة، وباهظة التكلفة أمر يستحق المشاهدة.

7. جزر العالم: العزلة المطلقة

هي مجموعة جزر صناعية تشبه خريطة العالم، جزر العالم توفر خصوصية ورفاهية لا مثيل لها، حيث تلبي المساكن الحصرية في هذه الجزر احتياجات الراغبين في العزلة المطلقة.

8. روعة الطهي في زوما

يقدم مطعم زوما الراقي على طراز إيزاكايا الياباني في دبي تجربة طهي لا مثيل لها. تصميماته الداخلية الفخمة، وأطباقه الرائعة تلبي احتياجات أولئك الذين يطلبون أفضل تجارب الطعام.

9. أسواق المجوهرات الراقية: روعة متألقة

الأسواق في دبي ليست مثل الأسواق التقليدية، التي ترتادها. يشتهر سوق الذهب بعروضه الفاخرة، بما في ذلك قطع المجوهرات المعقدة، التي لا مثيل لها.

10. ملاعب تنس في السماء

وتمتد معالم دبي الاستثنائية إلى الرياضة أيضاً، حيث تتميز المدينة بملاعب تنس فوق ناطحات السحاب، مما يوفر تجربة لعب فريدة من نوعها، مع رؤية بانورامية لمعالم المدينة.

11. أسواق الحيوانات الأليفة الغريبة: رفقاء استثنائيون

يمكن للمجتمع الراقي في دبي المشاركة في حبهم للحيوانات الأليفة الغريبة، حيث تقدم أسواق الحيوانات الأليفة الحصرية في المدينة مجموعة من المخلوقات الفريدة والمكلفة، من سلالات الكلاب النادرة إلى الطيور الغريبة.

12. تجارب اليخوت الخاصة

على الساحل المذهل تقدم دبي مجموعة من تجارب اليخوت الفاخرة. من الرحلات البحرية عند غروب الشمس إلى حفلات اليخوت الفخمة تلبي عروض المدينة البحرية احتياجات الباحثين عن للرفاهية.

13. أسبوع الموضة الراقية

تستضيف دبي نسختها الخاصة من أسبوع الموضة، حيث تعرض أحدث مجموعات المصممين المشهورين عالمياً، ويجذب هذا الحدث الساحر عشاق الموضة من جميع أنحاء العالم.

14. كل شيء مرصع بالألماس

انجذاب دبي للماس لا حدود له، ويمكن إيجاد ذلك بداية من السيارات الفاخرة المزينة بلمسات الألماس إلى الأدوات المرصعة بالألماس، تنتقل المدينة بالرفاهية إلى مستوى جديد تماماً.

15. التنقل بطائرات الهليكوبتر

للأثرياء الذين يتطلعون إلى تجنب الازدحام المروري تقدم دبي خدمة التنقل بالهليكوبتر. لا يوفر وضع النقل هذا طريقة سريعة للتنقل في المدينة فحسب، بل يوفر أيضاً مناظر جوية مذهلة.

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